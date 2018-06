Que es un crack, nadie puede discutirlo. Campeón en todos los clubes en los que jugó y rey de Europa con Portugal, las virtudes futbolísticas de Cristiano Ronaldo son de excepción. Pero, como todo mortal, tiene su talón de Aquiles. Porque si bien el delantero ha convertido muchísimos goles en su carrera, su debilidad son los campeones del mundo: ha enfrentado con su seleccionado a siete y, apenas, pudo anotar un tanto.

Con 55 goles anotados en el seleccionado portugués -el máximo artillero de la historia-, el reciente campeón de Europa se apaga frente a los equipos que supieron levantar la Copa del Mundo. La estadísticas son contundentes, más allá de las contingencias que se le puedan haber presentado a Cristiano: en los 22 partidos que jugó ante selecciones campeonas del mundo, sólo convirtió un gol que, encima, no alcanzó siquiera para igualar.

Fue el 9 de febrero de 2011 ante Argentina, en la victoria por 2-1 del equipo dirigido, por aquel entonces, por Sergio Batista. Aquel día, Ángel Di María había anotado el 1-0, Cristiano lo igualó y, sobre la hora, un tal Lionel Messi sentenció, de penal, el resultado final.

En los 21 partidos restantes, donde tuvo como rivales a Alemania, España, Italia, Brasil, Francia, Inglaterra y otra vez a Argentina, el nacido en Madeira hace 33 años lució con la pólvora mojada, algo llamativo para un jugador de su envergadura. Pero el fútbol le da revancha una vez más, ya que su Portugal debutan en Rusia 2018 justamente con España, al que no pudo convertirle en los cuatro duelos anteriores.

¿Cortará la racha esta vez? ¿Podrá sacarse esa especie de complejo ante un campeón mundial?

No se considera favorito

Para el mediocampista Joao Mario, "España es más favorita que nosotros por su historia. No obstante, trataremos de hacer todo lo posible para ganar todos los partidos". Y agregó que "nosotros tenemos que hacer una buena presentación, no podemos depender sólo de Cristiano Ronaldo y el viernes contra España debemos mostrar nuestro mejor nivel". En cuanto al equipo, el DT Fernando Santos todavía no definió la alineación titular para el debut.