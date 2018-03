En la primera llegada de riesgo Christian Bernardi fue derribado en el área por Cáceres y Ruiz definió con un toque suave al palo izquierdo de Esteban Andrada, que había optado por el otro sector.

Dos minutos después, Carrasco tomó en el área a Ruiz y el otro penal fue desperdiciado por Javier Correa, con un remate que sacó Andrada con la posterior ayuda del palo.

El complemento se hizo de ida y vuelta y el primero en llegar fue Colón, cuando Correa recibió una habilitación de Bernardi pero se demoró en la definición.

Pero luego Alexander Domínguez falló en un cálculo y la pelota le quedó a Acosta, que definió sin oposición.

Y en un contragolpe Vides recibió un centro de Renzo Vera y batió al arquero ecuatoriano con un remate bajo.

En la próxima jornada, 21 (luego del receso por la fecha FIFA), Colón visitará a Godoy Cruz (lunes 2 de abril) y Lanús recibirá a San Lorenzo (domingo 1).



Síntesis



Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortíz y Gonzalo Escobar; Matías Fritzler y Adrián Bastía; Christian Bernardi, Alan Ruiz y Tomás Chancalay; Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.



Lanús: Esteban Andrada; Gabriel Carrasco, Rolando García Guerreño, Nehuén Paz y Darío Cáceres; Tomás Belmonte, Iván Marcone y Nicolás Pasquini; Lautaro Acosta, Bruno Vides y Gonzalo Di Renzo. DT: Ezequiel Carboni.



Goles: En el primer tiempo: 18m. Ruiz de penal (C). En el segundo tiempo: 15m. Acosta (L) y 23m. Vides (L).

Cambios: En el primer tiempo: 4m. Marcelo Herrera por Paz (L). En el segundo tiempo: inicio Gastón Lodico por Cáceres (L), 26m. Leandro Maciel por Vides (L), 27m. Diego Vera por Chancalay (C), 28m. Cristian Guanca por Bernardi (C) y 34m. Marcelo Estigarribia por Ortíz (C).

Incidencias: En el primer tiempo: 20m. Andrada (L) le contuvo un penal a Correa (C ) y 45m. expulsado Fritzler por doble amonestación (C). En el segundo tiempo: 25m. expulsado García Guerreño (L) por exceso verbal.

Amonestados: Frizler, Conti, Bastía, Bernardi (C); Marcone, Carrasco (L).

Arbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón).