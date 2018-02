Lautaro Martínez, autor de tres de los cuatro goles con los que Racing debutó con triunfo sobre Cruzeiro (4-2) por Copa Libertadores, exhibió autocrítica y consideró no sentirse “feliz” porque, a su juicio, no hizo “bien las cosas” en el partido jugado en el Cilindro de Avellaneda.

“No estoy feliz porque no hice bien las cosas. Es cierto pude marcar tres goles, pero siento que no jugué bien y perdí muchas pelotas fáciles”, sorprendió el goleador, apenas finalizado el encuentro. Mientras desde las diferentes tribunas del Cilindro, la parcialidad de la Academia pedía “... la Selección” para el incipiente crack, el atacante bahiense manifestaba un punto de vista diferente y remarcaba: “No estuve bien en algunas resoluciones, perdí una pelota que nos costó un gol”, se quejó Martínez, en relación a una jugada equívoca que ensayó en el primer tiempo y que derivó en el cabezazo goleador del uruguayo Giorgian de Arrascaeta para el provisorio 1-1 del conjunto de Belo Horizonte.

De esta manera, Martínez repitió un triplete como el pasado domingo 4, cuando marcó esa cantidad de goles en el triunfo 4-0 sobre Huracán, por la fecha 14 de la Superliga. En su corta carrera en la Primera División de la entidad de Avellaneda, Lautaro (quien fue observado atentamente por el DT del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli) lleva 19 tantos anotados en 46 partidos.

Centurion tampoco se fue conforme

El retornado Ricardo Centurión se mostró sorpresivamente tan contrariado como su compañero Lautaro Martínez "porque a pesar del triunfo no se jugó bien". "No me gustó como jugamos porque fuimos un equipo largo. Después del 3 a 1 nos complicamos. Si Martínez dijo que no le gustó como jugó, habla bien de él porque tiene ansias de superación, y yo me siento igual", admitió Centurión.

"Sé que estuvo Jorge Sampaoli viéndolo a Lautaro y ojalá también a mi, porque la Copa del mundo es una ilusión, pero sé que corro de atrás para una convocatoria", reconoció el ex Boca Juniors y Genoa, de Italia. Pero finalmente "Ricky" se dio tiempo para una reflexión positiva al señalar que " este triunfo es una gran motivación para lo que viene, con cuatro victorias seguidas en el campeonato y todo esto se lo dedico a mi mamá, que estaba enferma pero ya está mejor y estuvo viendo el partido por televisión".