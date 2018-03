Atlético Tucumán recibió esta noche un duro golpe en su debut en la fase de grupos. El encuentro del grupo C se definió en el segundo tiempo cuando llegaron los goles del equipo paraguayo.

Los otros integrantes del grupo, The Strongest y Peñarol de Uruguay, se enfrentarán el jueves, en La Paz, completando la primera fecha.

La derrota significa un trago amargo para los tucumanos, que perdieron por primera vez de local en una competencia internacional (hasta ahora tenía cinco triunfos y dos empates) pero complicaron en forma prematura sus chances de pelear por la clasificación a los octavos de final

El partido se hizo de ida y vuelta, con situaciones para convertir en ambos arcos, gracias a la propuesta de Libertad, que nunca resignó sus aspiraciones ofensivas, mientras que Atlético salió obligado a buscar los tres puntos por su condición de local.

En ese contexto, el visitante fue más peligroso y terminó convirtiendo en figura, una vez más, al arquero Augusto Batalla, quien tuvo un par de atajas notables para mantener el cero en su vallas durante el primer tiempo.

Atlético Tucumán mostró mucha voluntad pero pocas ideas a la hora de atacar y su actuación fue un reflejo del mal momento que atraviesa en la Superliga, donde acumula cuatro presentaciones sin ganar, con dos empates y dos derrotas consecutivas.

Síntesis

Atlético Tucumán: Augusto Batalla; Guillermo Acosta, Rafael García, Andrés Lamas y Cristian Villagra; David Barbona, Nery Leyes, Rodrigo Aliendro y Favio Alvarez; Leandro Díaz y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Libertad de Paraguay: Rodrigo Muñoz; Luis Cardozo, Antolín Alcaráz, Paulo Da Silva y Salustiano Candía; Antonio Barreiro, Sergio Aquino, Cristian Riveros, Danilo Santacruz; Iván Franco y Santiago Salcedo. DT: Aldo Bobadilla.

Goles: En el segundo tiempo: 18m Salcedo (L) y 34m Alborno (L).

Cambios: En el primer tiempo: 42m Ángel Cardozo Lucena por Riveros (L). En el segundo tiempo, 16m Alejandro Melo por Barbona (AT) y Mauricio Affonso por Díaz (AT), 22m Rodrigo Alborno por Franco (L), 35m Hernán Hechalar por Aliendro (AT) y 38m Alan Benítez por por Santacruz (L)

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

Estadio: Monumental "José Fierro"