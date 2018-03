El Barcelona dio un paso importantísimo para la reconquista de la Liga española, con una victoria 1-0 en casa ante el Atlético de Madrid gracias a un tanto de falta de Lionel Messi, este domingo en la 27º jornada, con lo cual aumenta su ventaja a 8 puntos.



La jornada de mitad de semana, en la que el Atlético había goleado al Leganés y el Barça había tropezado con un empate en Las Palmas, había reducido el margen de los catalanes a 5 puntos y este partido se presentaba casi como una final para el equipo de Diego Simeone, que en caso de ganar se hubiera acercado a dos unidades.



Cuando quedan once jornadas para el final, el equipo catalán logró estirar la ventaja, logrando además la mayor diferencia entre los dos duelos particulares entre ambos, que determinan el orden en caso de empate a puntos.



Pese al triunfo, el técnico azulgrana, Ernesto Valverde no dio la liga por sentenciada: “Era un partido muy importante en este sentido, con la posibilidad de estar a 2 o a 8 puntos. Los puntos tienen una importancia fundamental, pero no es definitivo, queda mucho por jugarse, pero ahora tranquilidad, queda mucho todavía”.



Messi, una vez más, fue el héroe para la hinchada del Camp Nou, logrando el único gol del partido, de falta directa en el minuto 26, haciendo inútil la estirada de Jan Oblak.



El astro argentino sigue batiendo récords: marcó 5 tantos de tiro libre en esta Liga, algo que no había conseguido nunca en una misma temporada.



Marcó con estas ejecuciones en las tres últimas jornadas (Girona, Las Palmas, Atlético), lo que le convierte en el único jugador en tres décadas en encadenar una racha así en tres partidos seguidos de la Liga española.



En la tabla de máximos goleadores, Messi volvió a aumentar su ventaja sobre el segundo: ahora suma 24, cuatro más que su compañero uruguayo Luis Suárez, al que se le anuló un gol en el minuto 75.



Diez minutos después se anuló otro tanto al Atlético, que había marcado Kevin Gameiro pero no subió al marcador por fuera de juego de Diego Costa.



Lesión de Iniesta



La mala noticia de la tarde para el Barça llegó en forma de lesión de Andrés Iniesta, que fue cambiado en el minuto 35 por el portugués André Gomes, con un problema en el bíceps femoral de la pierna derecha, que podría tenerle de baja tres semanas, según la prensa española.



El partido de este domingo en el Camp Nou fue una batalla con emoción hasta el final, pero donde los locales impusieron su mayor calidad.



En la primera parte, el Barça tuvo hasta cuatro buenas ocasiones contra un rival sólido atrás y únicamente Messi pudo batir a Oblak a balón parado.



En la segunda mitad, el Barcelona se mostró más cauto y el Atlético terminó con un planteamiento muy ofensivo, que hizo sufrir al Camp Nou hasta el final, aunque sin puntería.



En el primer partido del día, el Espanyol (14º) empató 1-1 en el campo del Levante (17º), que continúa amenazado con caer a la zona de descenso, sobre la que tiene apenas un punto de ventaja.



El Levante, que lleva 15 jornadas sin ganar, anunció poco después que despide a su entrenador Juan Ramón López Muñiz, al que sustituirá el técnico del filial, Paco López.



Por su parte, la Real Sociedad (12º) se tomó un respiro derrotando 2-1 en un derbi al Alavés (16º), con dianas del mexicano Héctor Moreno (6) y de Asier Illarramendi (11).



Este domingo se disputa otro partido en la Liga, entre Valencia (4º) y Betis (9º).



El sábado, el Real Madrid (3º) había derrotado 3-1 al Getafe con doblete de Cristiano Ronaldo. Tras la derrota del Atlético, el equipo de Zinedine Zidane se aproxima a 7 puntos del segundo lugar.



Esto publicó Messi en su cuenta de Facebook