Por Guillermo Pisapia

@guillepisapia

En los últimos años los jugadores de fútbol, en su gran mayoría, buscan reflejar una imagen llamativa, tanto a la hora de la vestimenta como también cuando “lookean” su cabellera, con el objetivo de encontrar su ideal masculino. Justamente en este último ítem, es muy común que, frente a la cantidad de programas deportivos televisivos y en permanente contacto en las redes sociales, ellos quieren reflejar un aspecto que les permitan destacarse en tales acontecimientos.

A sólo un día del inicio del Mundial, a la hora de hablar de los estilos que prefieren o que muestran los jugadores del Seleccionado argentino, Crónica habló con Sebastián Hernández, especialista con las tijeras en Blorange Peluquería, en Palermo Hollywood, que renueva los looks de los jugadores de los diferentes planteles de primera división, hace más de 20 años y también de los diferentes ambientes.

“Todos los jugadores de la Selección están muy bien lookeados, se muestran prolijos y reflejan una buena imagen”, opinó Sebastián sobre el aspecto de los integrantes del campeonato nacional y agregó que “al estar tan expuestos todo el tiempo en las redes sociales intentan mantener siempre bien prolija su imagen”.

A la hora de hace un ranking sobre los jugadores que están mejor lookeados, destacó a Sergio Agüero. “Para mí el Kun aparece como el que mejor estilo tiene y también se destacan Dybala y Ansaldi”, contó. Y resaltó la “pinta” de la “Joya” Paulo Dybala, como el más “fachero” del plantel argentino.

¿Y Lionel Messi? “Tiene un corte común y siempre marca tendencia con los diferentes looks que se hace en el ámbito internacional”. Y a la vez resaltó que a tres futbolistas le renovaría la cabellera. “A Biglia, a Tagliafico y a Guzmán les haría un corte más jugado y modernos, con el objetivo de que llamen un poco más la atención”. Y por último, no dudó en resaltar que quien fue el futbolistas -ahora ex- más moderno y que siempre marcó tendencia fue el inglés David Beckham. “Tanto en la vestimenta como en su cabellera siempre marcó un estilo y muchas veces, la mayorías de los jugadores y también no futbolistas copiaron su look”, opinó.