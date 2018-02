Otra vez, pilotos de autos de carrera involucrados en un accidente vial, en este caso, con un saldo fatal. Se trata de los hermanos Juan Bautista y Franco De Benedictis, que el domingo por la tarde y mientras retornaban desde Paraná, luego de haber participado de la 1ª fecha del Top Race, impactaron de atrás a una Renault Kangoo, cuyo conductor falleció cuando era trasladado al hospital.

El accidente se produjo en el kilómetro 222 de la ruta provincial N°6, cerca de la localidad entrerriana de General Galarza, cuando, alrededor de las 17, la Fiat Toro conducida por Franco, el menor de los hermanos, impactó de atrás a la Kangoo -circulaban en el mismo sentido- manejada por Miguel Ángel Dellabianca, de 56 años, que sufrió graves heridas, las cuales le provocaron la muerte cuando era trasladado al hospital, mientras que los necochenses resultaron ilesos.

Por este motivo, la policía secuestró ambos rodados y Franco De Benedictis pasó la noche en la comisaría. Este martes por la mañana fue librado y, junto con su hermano, regresó a Buenos Aires. Precisamente, Johnnito contó en un comunicado cómo ocurrió el accidente: “Manejaba Franco y yo dormía en el asiento del acompañante, con el respaldo reclinado y el cinturón de seguridad puesto. Me desperté con el impacto, no entendía nada y me faltaba el aire por el sacudón. Le pregunté a Franco qué había pasado y me contó que después de una loma una camioneta Kangoo salió despacio de la banquina y no tuvo tiempo de esquivarla”.

Lo cierto es que, por el estado en el que quedaron ambos vehículos, los De Benedictis transitaban a una alta velocidad, aunque los peritajes deberán determinar si la misma estaba dentro de lo permitido.

Franco agregó que “al superar una loma pronunciada, una Renault Kangoo se incorporó al asfalto en el mismo sentido que veníamos circulando pero a muy baja velocidad. Impacté de lleno contra él, ya que no pude esquivarlo al venir otro vehículo de frente. Me bajé corriendo para ir a auxiliar al conductor del otro vehículo... La persona estaba dentro del habitáculo pero sin el cinturón de seguridad”.