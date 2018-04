El director técnico de Lanús, Ezequiel Carboni, sostuvo que su equipo fue "superior" a Banfield en el empate 0-0, de local, por la 23ra. fecha de la Superliga Argentina de fútbol (SAF).



"Fuimos superiores, pero nos faltó el gol. El equipo cumplió con lo que planificamos en la semana, pero lamentablemente las situaciones que tuvimos no las pudimos convertir", afirmó Carboni.



"Nos quedó el sabor amargo de no poder regalarle el triunfo al público de Lanús. fuimos mejores", agregó. Carboni, por último, sostuvo: "Estuvimos muy cerca de ganar, pero no se dio. Igualmente vamos por el buen camino", finalizó.



" El empate fue justo "

Néstor Omar Píccoli, quien fue el entrenador de Banfield en el empate sin goles ante Lanús, de visitante, por la 23ra. fecha de la Superliga Argentina de fútbol (SAF), sostuvo que el "resultado fue justo".



‘Buscamos el triunfo desde el comienzo, pero el rival, que también juega, nos presionó y no nos permitió conseguirlo. El empate fue justo”, afirmó Píccoli, que reemplazó a Julio César Falcioni.



"Lanús nos resto posibilidades de ataque. Ahora tenemos que esperar al final del torneo para ver si este punto sirve o no en nuestro objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana del próximo año", agregó.



Banfield, con el empate, llegó a 30 puntos y quedó a dos de River, el equipo que ocupa la última plaza que da acceso a la Sudamericana del 2019.