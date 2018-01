Diego Maradona expresó este miércoles su apoyo al ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aguarda por la ratificación o suspensión de su condena de cárcel, y celebró el encuentro entre los mandatarios de Venezuela y Rusia, Nicolás Maduro y Vladimir Putin, respectivamente.



El astro del fútbol mundial se mantuvo activo en sus cuentas oficiales de la redes sociales Instagram y Facebook con el saludo a Lula en primera instancia desde los Emiratos Árabes Unidos donde trabaja como entrenador de Al Fujairah.



"Lula querido, el Diego está contigo!", escribió el ex capitán del seleccionado argentino con una fotografía donde sostiene una casaca brasileña con el apodo del ex mandatario del país vecino con la número 18 en la espalda.



Luego, el ex Boca y Barcelona de España se refirió a la reunión que mantuvieron Maduro y Putin en Rusia, días después de la visita del mandatario argentino, Mauricio Macri, en Moscú: “¡Qué lindo escuchar el silencio de Putin ante las desopilantes críticas de Macri hacia mi querida Venezuela!”.



Uno de los íconos del fútbol argentino mantiene una buena relación, tanto con Maduro como con Putin, y en la misma línea política envió una frase de contención a Lula.