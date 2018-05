A pesar de ser un partido despedida, de cara al Mundial, hubo lugar para un hito histórico: en La Bombonera, Javier Mascherano se transformó en leyenda. El Jefecito, que debutó con la albiceleste, de la mano de Marcelo Bielsa, el 16 de julio de 2003 en un amistoso ante Uruguay, alcanzó las 143 presencias con la camiseta de la Selección, quedándose con el récord de mayor cantidad de partidos disputados en el combinado nacional, superando la marca de 142 que compartía con Javier Zanetti.

Por eso, luego de la goleada ante Haití, Masche se mostró emocionado por llegar a dicha cifra con la camiseta argentina y aseguró que en el Mundial jugará sus últimos partidos. “Fue una noche muy especial para mí. Cuando debuté, no imaginaba llegar a este cantidad de partidos. Me siento un agradecido por haber jugado tantos partidos con la camiseta de la Selección. Sé que me queda poco, así que pienso disfrutar estos últimos encuentros”, manifestó.

En tanto, explicó cual es la clave para ser un equipo competitivo y poder llegar a instancias finales en la máxima cita mundialista “Hay que seguir mejorando. Hay selecciones que están mejores que nosotros, que vienen de un proceso que nosotros no pudimos tener en todas las Eliminatorias. Lo que nos toca para hacer frente es prepararnos bien en estos días, ensamblar las piezas en el equipo y con el correr de los partidos, ir generando un funcionamiento para poder llegar al máximo nivel”, analizó.

Por otra parte, Mascherano se animó a soñar con levantar la Copa del Mundo en tierras europeas. “Nuestro sueño no se va a apagar por todo lo que vivimos en estos últimos años. Sabemos que podemos hacer un buen Mundial. Necesitamos el apoyo de la gente que es muy importante para nosotros. Vamos a ir a Rusia con ánimo de gritar campeón”, cerró.

El homenaje a Masche, que con 143 partidos es el futbolista que más partidos jugó con la Selección Argentina ������ pic.twitter.com/mdEtzm7WB9 — TyC Sports (@TyCSports) 29 de mayo de 2018



El nacido en la ciudad santafesina de San Lorenzo superó en la tabla de mayores presencias a Javier Zanetti, quien tiene 142 presencias entre 1994 y 2011, mientras que en la tercera ubicación está Lionel Messi con 124 partidos. Esta vez Mascherano jugó de titular por la decisión del entrenador Jorge Sampaoli de preservar a Lucas Biglia, quien viene recuperándose de una lesión en las vertebras lumbares.