El mediocampista Javier Mascherano no descansó y aprovechó el día libre que el técnico Jorge Sampaoli le dio al seleccionado argentino de fútbol en Barcelona para entrenarse en el gimnasio de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en el marco de su preparación para el Mundial de Rusia, mientras que Cristian Ansaldi generó polémica y cargadas con una fotografía junto a su esposa en el jacuzzi de su casa.

Masche, de 33 años, quiere ser el 5 titular de la selección argentina en el Mundial y anunció días atrás que no parará hasta lograrlo, ya que es su meta personal. Llegó en un muy buen estado físico a Barcelona y sabe que no puede bajar ni un escalón de ese nivel. En la mañana del lunes, el “Jefecito” acudió a la Ciudad Deportiva, su “casa” durante su etapa en el Barcelona, para ejercitarse en el gimnasio, acompañado por el “profe” Jorge Desio.

El ex jugador de River publicó una “historia” en su cuenta de Instagram con una foto de las instalaciones deportivas y escribió “23 grados”, Ciudad Deportiva Joan Gamper. La decisión fue “personal”, destacaron desde el cuerpo técnico, ya que los jugadores tienen el día libre para hacer lo que quieran. Mascherano prefirió ejercitarse, algo que va en línea con sus metas.

El lateral izquierdo Nicolás Tagliafico fue otro de los hombres del plantel que acudió a la Ciudad Deportiva para realizar algunos ejercicios en el gimnasio en la mañana del lunes, según las mismas fuentes. Tanto a Mascherano como a Tagliafico se los pudo ver por la tarde en el lobby del Hotel Princesa Sofía, donde el jugador el Ajax holandés se mostró muy amable con unos chicos de la Peña de Independiente, con los que se sacó fotos y a los que le firmó la bandera del Rojo.

De todas maneras, Javier Mascherano salió a defender al DT. “¿Cuándo empezaron a entrenar las otras selecciones y cuándo Argentina? Algunos se tomaron una semana de vacaciones o diez días. Argentina empezó el 14 de mayo. Estar entre cuatro paredes 30 días te come la cabeza. A veces necesitás caminar un par de cuadras y tomar un helado, sentarte en una plaza, o hacer otra cosa, y despejar la mente. Eso no te va a hacer ni más ni menos profesional”, argumentó el Jefecito en diálogo con TyC Sports.

Además, salió en defensa de su compañero Cristian Ansaldi, quien en las últimas horas se mostró en sus redes sociales junto a su pareja en un jacuzzi. “¡Fue a ver a la mujer que hacía 20 días que no la veía! Ansaldi viajó a Argentina y la mujer se quedó en Madrid, porque tiene casa allá. ¡Fue a ver a la familia, fue a ver a los hijos! Yo respeto otras opiniones, pero si en tu día libre no podés ir a ver a tu mujer y a tus hijos, no lo entiendo”, concluyó.