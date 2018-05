son algunos de los ternados por la Unión de Periodistas de Boxeo de la República Argentina (Uperbox), que el próximo lunes entregará los Premios Firpo a los pugilistas argentinos más destacados durante el año 2017.En esta edición habrá un especial homenaje a los boxeadores con motivo de cumplirse 95 años de la llamada “pelea del siglo XX” entre el argentinoy el estadounidense, la cual se llevó a cabo el 14 de septiembre de 1923 en el Polo Grounds de Nueva York .La tradicional fiesta de la entrega de los premios Firpo 2017 se llevará a cabo en el Salón Diquint, en el barrio de Villa Devoto y será televisada, desde las 21, por el sistema streaming por TyC Sports Play.Además de los ternados serán reconocidos los noqueadores ex campeones mundiales, Jorge “Locomotora” Castro,(titular welter AMB), familiares de, Eduardo Lausse, y del mismo Luis Angel Firpo, entre otros.Los premios Firpo, bautizarlos en homenaje al pionero del boxeo argentino nacido en Junín, quien diera paso al profesionalismo en nuestro país, el siempre recordado “Toro Salvaje de las Pampas”, son el reconocimiento a los mejores boxeadores de cada temporada, según la óptica de los periodistas especializados en boxeo de todo el país, agrupados en la Uperbox.Las distintas ternas, votadas por más de 50 periodistas especializados, son las siguientes.Mejor púgil a nivel mundial: Yésica Bopp, Brian Castaño y Omar Narváez.Mejor púgil a nivel internacional: Marcelino López, Fabián Maidana y Lucas Matthysse.Mejor púgil a nivel nacional: Elías Araujo, Miguel Barrionuevo y Matías Romero.Mejor boxeadora: Yésica Bopp, Ana Esteche y Erica Farías.Revelación: Gabriel Ledesma, Jeremías Ponce y Carlos Sardinez.Mejor Amateur: Dayana Sánchez, Leonela Sánchez y Oriana Sánchez.Mejor nocaut: Miguel Barrionuevo a Verón; Cristian Coria a Roberto Ogas y Gonzalo Coria a Alberto Palmeta.Mejor pelea: Ana Esteche vs. Celeste Peralta; Brian Castaño vs. Michel Soro y Juan Carlos Reveco vs. Komgrich Nantapech.