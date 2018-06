Juan "Pichi" Mercier se despidió de San Lorenzo desde su cuenta oficial de Instagram, donde dejó un emotivo mensaje para los hinchas "cuervos". El volante anunció el final de su etapa en el "Ciclón" luego de seis años, que incluyó la conquista de una Copa Libertadores de América en 2014, un título local -Torneo Inicial 2013- y una Supercopa Argentina de fútbol en 2015.

"A toda la Familia cuerva quiero anunciarles que, durante la tarde de ayer (por el lunes), me reuní con el Presidente Matías Lammens y le manifesté mi decisión de no continuar con el vínculo contractual que me une al club", escribió el "Pichi" en su perfil oficial.

"Llego a esta decisión en absoluta tranquilidad, en los mejores términos y en el convencimiento de que es lo mejor para todos", explicó.

Para cerrar, el "Pichi", de 38 años, afirmó que "termina una etapa contractual" pero que "el vínculo con esta familia es irrompible y esta mas vivo que nunca. No es un adiós, solamente hasta luego", cerró.

La semana pasada trascendió que Edgardo Bauza, flamante entrenador de Rosario Central, le había pedido a los dirigentes "canallas" la incorporación de Mercier, a quien dirigió en San Lorenzo en la obtención de la Copa Libertadores 2014.