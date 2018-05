El entrenador de Independiente , consideró hoy que su equipo mereció “ganar” ante Gimnasia y Esgrima La Plata (2-2) ya que “hasta con diez” jugadores fueron “superiores” al Lobo."A partir de una jugada desafortunada tuvimos que remar el partido. A pesar de eso fuimos superiores durante todo el juego. Creo que merecíamos ganarlo sin ninguna duda. Hasta con 10 jugadores fuimos superiores”, expresó Holan en la conferencia de prensa posterior al empate 2-2 en el estadio Libertadores de América por la 26 fecha de la Superliga Argentina."En la última jugada nos quedamos sin nada en un partido que tendríamos que haber ganado”, lamentó el director técnico del Rojo que deberá definir la clasificación a la Copa Libertadores de América 2019 la próxima semana en Santa Fe ante Unión.La polémica pero acertada expulsión deluego de un confuso procedimiento del árbitroacrecentó el enojo de Independiente por los últimos fallos arbitrales, pero el entrenador no quiso ahondar sobre el tema."De los árbitros prefiero no opinar. Que los periodistas analicen la jugada de Figal”, subrayó y, luego, prosiguió: “En el ámbito local prefiero no emitir opinión porque están los archivos y todos lo pueden analizar de forma objetiva”."A veces son rachas, pero si el presidente (Hugo Moyano) dijo que es una cacería contra Independiente , hay que chequear objetivamente y fijarse si está en lo cierto o no. Las decisiones no son subjetivas”, manifestó.Sobre la seguidilla de partidos, Holan aseguró que vio “muy bien físicamente” al equipo y adelantó que llegarán en buenas condiciones al choque en Santa Fe. Independiente viene de ganarle al campeón de Brasil, estamos haciendo una excelente Copa Libertadores y estamos teniendo un buen papel en la Superliga ”, remarcó.Consultado por, quien volvió a marcar un gol luego de una semana complicada, el DT valoró que el misionero se “repuso rápidamente pese a todo lo que le ocurrió” y lo elogió al considerarlo “un delantero extraordinario”.