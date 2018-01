Lionel Messi falló un penal en la caída de Barcelona, actual tricampeón, ante Espanyol por 1-0, de visitante, en el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey.

El rosarino, que lleva cuatro goles en el 2018 y suma 328 minutos en el año mundialista (sólo no estuvo convocado ante Celta de Vigo y jugó 58m. frente al mismo rival en la vuelta de los octavos de la Copa del Rey), malogró el tiro penal, a los 17m. del segundo tiempo.

Messi lleva seis penales fallados sobre nueve ejecuciones en esta competencia (77 anotados en 100 oportunidades a lo largo de su carrera), lo que brinda un 33,6 por ciento de eficiencia.

Con esta derrota, Barcelona cedió el invicto de la temporada, ya que tenía 24 victorias y cinco igualdades: 16-3-0 en la liga de España, 4-2-0 en la Liga de Campeones de Europa y 4-0-0 en la Copa del Rey.

Por otro lado, Javier Mascherano no estuvo entre los citados por una lesión muscular en el aductor derecho aunque todo indica que estará disponible para la vuelta de la próxima semana, en lo que sería el último cotejo con Barcelona para irse al fútbol chino.

Otros resultados

Previamente, el mediocampista argentino Joaquín Correa le dio la victoria a su equipo, Sevilla, frente a Atlético de Madrid, dirigido por Diego “Cholo” Simeone, por 2-1 como visitante.

El ex futbolista de Estudiantes de La Plata marcó su gol a los 43 minutos del segundo tiempo, mientras que previamente anotaron el arquero español Miguel Moya (35m. ST) en su propia valla para el ganador y el brasileño-español Diego Costa (28m. ST) lo hizo en el conjunto madrileño.

Correa, de 23 años, se reunió con el seleccionador nacional, Jorge Sampaoli la pasada semana y es uno de los que está en la órbita para el Mundial de Rusia, que se iniciará en junio venidero.

Además, en Sevilla jugaron como titulares los futbolistas Gabriel Mercado (ex Racing Club y River Plate) y Ever Banega (ex Boca Juniors y Newell’s Old Boys), al tiempo que Guido Pizarro (ex Lanús) estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó.

A su vez, en Atlético de Madrid estuvieron entres los relevos el delantero Ángel Correa (entró a los 2m. ST) y el arquero Axel Werner, que no sumó minutos en cancha.

En la previa del choque, Atlético de Madrid hizo un minuto de silencio por Rubén Osvaldo “Panadero” Díaz, quien falleció el martes a los 72 años tras sufrir un aneurisma aórtico.

En otro partido de la jornada, Valencia, con Ezequiel Garay (ex Newell’s) y Luciano Vietto (ex Racing), superó a Deportivo Alavés por 2-1, de local.

Este jueves cerrarán Leganés y Real Madrid. Los partidos de vuelta se jugarán entre el martes y miércoles de la semana próxima.

Di María por duplicado

El mediocampista argentino Ángel Di María convirtió dos tantos en la goleada de París Saint Germain ante Dijon por 8 a 0, de local, por la 21ra. fecha de la liga francesa, que registró cuatro anotaciones del crack brasileño Neymar.

La producción de Di María en los últimos seis partidos (tres por el torneo y tres por la Copa de la Liga de Francia), registró siete conquistas. El rosarino acumula cinco goles en el campeonato que tiene como máximo artillero a Edinson Cavani (20) y tercero a Neymar (15).

París Saint Germain, con el ingreso de Giovani Lo Celso (ST 33m), logró el quinto triunfo consecutivo y alcanzó los 56 puntos en la primera posición del certamen.

El resto de los partidos de hoy: Amiens 1-Montpellier 1; Angers 3-Troyes 1; Guingamp 0-Lyon 2; Lille 1-Rennes 2; Metz (Gerónimo Poblete) 3-Saint Etienne 0; Toulouse 1-Nantes (Emiliano Sala) 1.

Resultados: Burdeos 0-Caen 2; Marsella 2-Estrasburgo 0; y Monaco 2-Niza 2.



Posiciones

PSG 56 puntos; Lyon 45; Marsella 44; Monaco 43; Nantes 34; Niza 31; Guingamp 29; Montpellier y Rennes 28; Caen 27; Dijon 25; Estrasburgo 24; Burdeos y Saint Etienne 23; Angers, Amiens y Lille 22; Troyes 21; Toulouse 20; y Metz 15.