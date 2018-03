El astro Lionel Messi asumió este lunes que la generación de jugadores que encabeza en el seleccionado argentino tiene “ahora o nunca” la oportunidad de ganar un Mundial, a 79 días del inicio de la competencia en Rusia.



‘Es ahora o nunca porque no hay otro más; puede ser el último. Hay que tomarlo de esa manera y aprovechar la chance”, manifestó Messi en diálogo con Fox Sports en la previa del amistoso ante España en Madrid.



El goleador histórico del seleccionado argentino, con 61 tantos, aseguró que tanto él como el resto de sus compañeros asume al próximo campeonato del mundo como “la última oportunidad” luego de las derrotas en Brasil 2014 y las ediciones de la Copa América en 2015 y 2016.



"Se va una generación importante, se van a cambiar muchos jugadores y nos preparamos de la mejor manera. En las Eliminatorias no pudimos prepararnos bien y ahora hay que llegar con todo", indicó Messi.

#MessixFOX con @marcelosottile: "La deuda la tenemos con nosotros mismos, a la gente no le debemos nada".



"Queremos sacarnos el gustito y conseguir el Mundial" pic.twitter.com/aTsMf3Cc1f — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de marzo de 2018

Messi, de 30 años, afirmó que las decepciones deportivas en el conjunto nacional generaron “una deuda” para el grupo: “A la gente no le debemos nada. Hasta ahora no se dio, porque no se dio, pero queremos sacarnos ese gusto; estuvimos cerca varias veces”.



El crack rosarino aseguró que se siente “espectacular” de cara al Mundial Rusia 2018 y que prefiere jugar dos partidos por semana: “Estoy acostumbrado a eso porque cuanto más juego, mejor me siento”.



El capitán del seleccionado argentino consideró “una falta de respeto” la idea de un “club de amigos” a propósito de su supuesta incidencia en el diagramado del equipo.



"Es una falta de respeto para mí y para mis compañeros porque ellos juegan en los mejores equipos del mundo y tienen trayectoria. De mí se dijeron varias cosas que no me afectan, pero me parece una locura lo que dicen sobre ellos”, indicó el astro rosarino.



"El “Kun” (Sergio Agüero) estuvo como suplente bastante tiempo y es amigo de toda la vida, igual que otros chicos que hacen un esfuerzo para estar. Algunos se quedaron afuera, pero lo hacen feliz porque quieren estar y el que juega es porque se lo gana no porque es amigo mío”, remarcó Messi.





#MessixFOX: "No volví a ver la jugada de la final con Alemania" pic.twitter.com/WmNkUaTmUm — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de marzo de 2018

La “Pulga” también celebró el regreso del delantero Gonzalo Higuaín, uno de los más resistidos por los hinchas a través de las redes sociales. “Es un jugador muy importante y fundamental en este camino, pero él está porque es el goleador de la Juventus y hace goles todos los fines de semana”, indicó el crack rosarino.



Por otra parte, Messi confirmó el diálogo que tuvo con el atacante cordobés Paulo Dybala, quien no fue convocado para los partidos ante Italia y España, y no adjudicó como “un ataque” hacia su persona los dichos del cordobés sobre su posición en la cancha.



"Hablamos con Dybala, pero fue muy rápido. Yo entendí lo que dijo y es una verdad porque juega en la misma posición en Juventus y cuando jugó conmigo iba más por izquierda donde no está acostumbrado, no lo sentí como un ataque hacia mí, lo hablamos, pero no hubo ni qué aclararlo”, aseguró el capitán del seleccionado argentino.



Por último, Messi postuló a Brasil, Alemania, España y Francia como “candidatos” para ganar el Mundial Rusia 2018 porque tienen “un mejor funcionamiento como equipo” que la Argentina, pero no descontó la chance de obtener la copa del mundo.



"Ganar el Mundial sería cerrar todo de manera extraordinaria. La gente tiene muchas ganas que gane un mundial, que la Argentina sea campeón del mundo y estamos todos muy ilusionados, con ganas; ojalá se pueda dar”, concluyó Messi.