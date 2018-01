Además, el DT aseguró que su vínculo con el club es “para toda la vida”, durante la presentación de la renovación de su contrato por los próximos cuatro años.

"Quiero manifestar la alegría que tengo por este nuevo proyecto. Además, siento que estoy en mi mejor momento. Lógicamente aprendí y la experiencia es impagable, no es fácil estar acá y haber sido competitivo siempre o casi siempre, armando grupos con jugadores que respondieron de manera maravillosa”, remarcó el Muñeco en la conferencia de prensa.

"Estoy contento y emocionado por haber firmado un nuevo vínculo aunque es de toda la vida con el club y no solamente por un contrato. Pertenezco a esta casa, hace tres años y medio. Cuando vine al club dije que tenía muchos desafíos por delante y hemos vivido muchas cosas”, argumentó Gallardo.

El nuevo proyecto incluye además una reorganización general de todo el fútbol infanto-juvenil y la incorporación de Hernán Díaz, quien será parte de los trabajos de coordinación entre el área de los profesionales y amateurs.

Además, Gallardo le agradeció el “apoyo” a los dirigentes y a los hinchas, quienes siempre “confiaron” y se lo hicieron “sentir” desde su llegada hace tres años y medio, período que incluyó la obtención de una Copa Sudamericana 2014, Copa Libertadores 2015, Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2015 y 2016 y Copa Argentina 2016 y 2017.

"La expectativas siempre son las mejores, tenemos una idea que venimos desarrollando desde que llegamos y cuando hablamos de un proyecto integral, la palabra lo dice, y refiere a no solamente enfocarnos en el fútbol profesional, más allá que es lo principal y lo que mayor demanda tiene por parte de la gente”, detalló.

"Los jugadores de la casa son los que a largo plazo nos darán las mayores satisfacciones a los hinchas de River”, explicó.

Por otra parte, el entrenador habló sobre las llegadas del arquero Franco Armani, con quien ya hay un acuerdo entre River y Atlético Nacional de Medellín (Colombia), Lucas Pratto -harán una oferta en las próximas horas- y Damián Musto (Xolos de México), quien está en duda por una posible sanción por un dóping cuando jugó en junio del año pasado para Rosario Central contra Talleres de Córdoba.

"Armani, Pratto y Musto son tres nombres que nos interesan y por algo ajeno aún no han llegado. No podemos decir que tenemos nada resuelto, ya que hasta ahora no tenemos nada cerrado”, analizó.

Y a la hora de referirse a Musto, reconoció que en caso de confirmarse el dóping, la transacción se “caerá” aunque todavía no hay “segunda opción”, a pesar de los rumores que vinculan al volante Lucas Menossi (Tigre) como plan B.

Los trabajos de entrenamiento serán en Miami desde el sábado y hasta el jueves 17 del corriente, con un amistoso el día previo a la partida ante Independiente Santa Fe de Colombia. Luego resta definir la fecha y lugar del encuentro de verano con Boca (sería en Mar del Plata el lunes 21).

La delegación se alojará en el Baltimore Hotel de la zona Coral Gables, cercana al aeropuerto de Miami y se entrenará en los campos de deportes de la Universidad internacional de la Florida con triples turnos de trabajo.

En referencia a la Supercopa Argentina contra Boca, que será a principio de marzo, Gallardo destacó: “Es el objetivo principal a corto plazo porque se jugará un nuevo título y ante el rival de toda la vida”.

River afrontará la próxima Copa Libertadores y a su vez buscará otra imagen de cara a la segunda parte de la Superliga Argentina Fútbol (SAF), donde se ubica 17mo. con 15 unidades y a 15 del líder Boca.