Newell´s tuvo la virtud de no bajar los brazos nuncas y tuvo el premio a su esfuerzo en el cierre del encuentro ya que el gol de Joaquín Varela, con el que logró igualar 1 a 1 con Atlético Tucumán por la Superliga , llegó en el tercer minutos agregado y dejó al local con la amargura de haber dejado escapar otros dos puntos de local, algo que le sucedió en su anterior presentación ante Boca.Los tucumanos se pusieron en ventaja en el primer tiempo con un gol de Gervasio Núñez, cuyo remate cruzado superó las piernas de varios defensores y las manos del arquero Nelson Ibáñez para terminar en el fondo del arco visitante, y parecían encaminzarse a lograr el primer triunfo oficial en Primera sobre los rosarinos, dominan las estadísticas con dos triunfos y dos empates.Con el local en ventaja, el partido se hizo de ida vuelta porque Atlético Tucumán nunca resignó los intentos ofensivos, mientras que los dirigidos por Omar De Felippe buscaron la igualdad y llegaron en reitaradas ocasiones hasta el arco defendido por Augusto Batalla.Luis Leal fue el abanderado de la ofensiva rosarino pero el portugués no fue acompañado por la suerte ya que estrelló un remate en el poste y otro entre travesaño, mientras que Batalla se lució al evitar su gol y Villagra sacó la pelota sobre la línea cuando la pelota que había impulsado estaba a punto de ingresar al arco en el minuto 90.Pero lo que no pudo concretar Leal lo consiguió Varela, quien pese a ser defensor mostró la frialdad que se necesita en el área rival para controlar la pelota rodeado por varios rivales y encontrar el hueco para marcar el gol del empate.Atlético Tucumán, que dejó escapar sobre el final otros dos puntos, algo que había sufrido ante Boca en su anterior presentación, suma 30 unidades y complicó sus chances para meterse en los puestos de clasificación para la Copa Sudamericana 2019, mientras que Newell's ahora tiene 23.El empate le viene bien desde lo anímico a los rosarinos ya que el jueves debutará en la actual edición de la Copa Sudamericana enfrentado a Atlético Paranaense, enj Brasil.SíntesisAtlético Tucumán: Augusto Batalla; Cristian Villagra, Rafaela García, Jonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Nery Leyes, Francisco Grahl y Gervasio Núñez; Luis Rodríguez y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielisnki. Newell's : Nelson Ibáñez; José San Román, Joaquín Varela, Fabricio Fontanini y Fernando Evangelista; Braian Rivero Juan Manuel Sills y Víctor Figueroa; Joaquín Torres y Héctor Fértoli; Luis Leal. DT: Omar De Felippe.Gol en el primer tiempo: 26m Gervasio Núñez (AT).Gol en el segundo tiempo: 48m Joaquín Varela (N).Cambios: en el segundo tiempo, 14m Daniel Opazo por Torres (N), 19m Milton Treppo por Fértoli (N), 28m Alexis Rodriguez por Rivero (N), 29m Javier Toledo por Díaz (AT), 39m Alejandro Melo por Grahl (AT) y 46m Gonzalo Freitas por Núñez (AT).Amonestados: Díaz y Acosta (AT); Figueroa y Rivero (N)Árbitro: Jorge Baliño.Estadio: Monumental "José Fierro", de Atlético Tucumán.