El defensor de Belgrano de Córdoba Cristian Lema criticó la tarea del árbitro Nicolás Lamolina en la derrota que su equipo sufrió esta noche ante San Lorenzo, 2 a 0 por la 26ta y penúltima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, y remarcó que "nadie sabe qué mano es penal y qué mano no".



"Nos cobra mal un penal en contra, porque nunca extiendo la mano, y en una jugada parecida en el área de ellos no cobra nada. Cada árbitro tiene su reglamento y nadie sabe qué mano es penal y qué mano no", puntualizó el defensor del conjunto cordobés.



"Lo sufrimos como muchos otros clubes y la verdad es que nos molesta, porque somos un equipo humilde y no nos sobra nada. Se hace difícil así", agregó.



Respecto del partido, y más allá de la actuación arbitral, Lema rescató el juego de su equipo "en el primer tiempo? y lamentó ?las oportunidades perdidas".



"Generamos varias chances para convertir y no lo hicimos, y al final eso nos pasó factura. Nos vamos sin nada cuando creo que hicimos méritos para llevarnos algo, sobre todo por la actuación de la primera etapa", señaló.



Finalmente, respecto de su futuro y la posibilidad de ser transferido, el defensor aseguró que "se verá al final del campeonato, porque Belgrano tiene todavía un partido por delante y el objetivo de entrar a la Sudamericana del año que viene".

