El presidente "Xeneize" en la presentación de Tevez y Mas (F. Ramella / Crónica).

Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, le puso un freno a los rumores de un posible regreso del mediocampista Ricardo Centurión, aunque aclaró que no es “una persona que se aferra a una idea o a una opinión” y que se sentaría a tomar algo con el jugador si es “algo bueno para el club”.

“Lo de Centurión lo expresé en varias oportunidades. No hay mucho más que hablar. Puede ser que algún día cambie, pero hoy no parece. Es un buen jugador pero en su momento el club decidió no hacer la contratación”, manifestó Angelici, cuando le preguntaron si el mediocampista, que desde hace tiempo no es tenido en cuenta en Genoa de Italia, tiene chances de volver y ponerse bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto.

Cuando le comentaron que Centurión se encuentra en el país de vacaciones y que tenía claras intenciones de ponerse en contacto con él para mantener una charla y limar asperezas, Angelici escapó del compromiso de responder con una sonrisa.

“No tengo ningún inconveniente para reunirme con Centurión para tomar un café, agua o gaseosa, pero hasta ahí”, señaló con una sonrisa. Pero el dirigente aclaró que “no hay nada personal. Dejame que se produzca primero la reunión. Si pienso que es lo mejor para el club, lo voy a hacer. Es un buen chico y buen jugador”, sostuvo.

Un poco más en serio, el presidente resaltó que “hoy estamos en la misma situación que cuando viajé a Estados Unidos para firmar el contrato y tomé la decisión de no hacerlo".

El jugador, surgido en Racing Club, protagonizó un episodio violento en un boliche de Lanús el día antes de firmar su regreso al club, por lo cual la dirigencia boquense decidió dar marcha atrás con la contratación y comenzó una guerra dialéctica con Angelici, quien llegó a afirmar que Centurión no volvería al club mientras él fuera presidente.

En otro orden de cosas, el presidente xeneize se refirió a la contratación del defensor paraguayo Gustavo Gómez: “No es una operación sencilla con el Milan. Espero que en los próximos días podamos presentarlo como nuevo jugador de Boca. No es una negociación sencilla”, reiteró.

“Hay que consensuar las tres partes para realizar una contratación. Hay que manejar bien los tiempos, cuando uno se apura, se equivoca o paga de más de lo que tenés que pagar", dijo.

"Sabemos hasta donde podemos estirarnos, pagar un sueldo y una prima”, detalló sobre las negociaciones con el club italiano por la contratación del ex Lanús.

Por último, sobre el caso de Cristian Pavón, uno de los delanteros que es figura en el plantel del mellizo Barros Schelotto, Angelici negó cualquier tipo de oferta desde el fútbol europeo.

"Creo que vamos a contar con él por todo 2018. No ha llegado ninguna propuesta, ni formal ni informal. Hasta ahora son rumores. Yo tengo claro lo que hablé con él cuando renovamos su contrato: no le voy a cortar la carrera, pero le hicimos un buen contrato para que se sintiera cómodo, le pusimos una cláusula de rescisión (30 millones de euros) para estos casos" manifestó el máximo dirigente de la institución.