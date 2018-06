En una jornada en la que Argentina no pudo obtener ninguna medalla dorada, es meritorio destacar la actuación de la gimnasta Martina Dominici, quien con sólo 16 años conquistó seis preseas para convertirse en la atleta albiceleste con más podios en los Juegos Odesur.

Un oro (all around individual), una plata (all around por equipos) y cuatro bronces (salto, barras asimétricas, piso y viga) fue la cosecha de la joven deportista que confesó: "La verdad es que no me esperaba ganar tantas medallas porque fueron mis primeros Juegos Sudamericanos y mi primer año de mayores. Vine a Cochabamba a buscar experiencia y lo tomé como un torneo más".

"Estoy muy contenta con mis resultados, feliz es poco. Estoy muy orgullosa de haber podido aportar medallas para la Argentina", agregó Dominici, cuya próxima meta está puesta en los selectivos para el Campeonato Panamericano de gimnasia artística, en Lima (Perú), y en el Mundial de Qatar.

En cuanto a la jornada de este jueves, hay que destacar la medalla de plata lograda por el equipo femenino de esgrima, integrado por Isabel Di Tella, Stefanía Urania y Josefina Méndez -más Flavia Mormandi como suplente-, que cayó ante Venezuela en la final de espada por 38 a 36.

Otra presea plateada llegó de la mano de Francisco Guaragna, quien se consagró subcampeón en la Clase Laser de yachting. En tanto, Alejo Solito se quedó con el bronce en la categoría total olímpico (más de 105 kg) de levantamiento de pesas. También hay que destacar la actuación del seleccionado masculino de vóleibol, que venció 3 a 0 a Chile, con el que este viernes volverá a enfrentarse por la medalla de oro.

En Racquetball, María José Vargas avanzó a la final de singles y de dobles (junto a Natalia Méndez Erlwein); mientras que Francisco Cerúndolo avanzó a las semifinales de tenis, al vencer al chileno Alejandro Tabilo por 7-5 y 7-6. En tanto que la selección femenina de handball obtuvo la medalla de plata al perder 26-12 en la final frente a Brasil.