Olimpo de Bahía Blanca, que desde hace varias fechas realiza una especie de gira de despedida de la Superliga luego de descender a la B Nacional, esbozó una sonrisa esta noche al igualar de visitante con Atlético Tucumán, 1 a 1, en un partido que lo tuvo como principal protagonista para sorpresa de los locales y en el marco de la 26ª y penúltima jornada del certamen.Los tucumanos se pusieron en ventaja en el arranque del segundo tiempo por intermedio de, quien anotó a los 10 minutos de penal, mientras que la justicia llegó a tres minutos del final cuandoejecutó con precisión un tiro libre que pegó en la parte interna del poste derecho y se metió en el arco.El punto no le aporta demasiado a Olimpo , que ya descendió y sigue en el fondo de la tabla con 14 puntos, pero es una caricia para un grupo de futbolistas que hace rato perdió la brújula y llegó a Tucumán descendido y con técnico interino, porquese hizo cargo a mitad de semana luego de la renuncia deEl Decano esperaba otra despedida ante su público -no volverá a jugar en el Monumental este semestre- y los dos puntos que dejó escapar duelen porque se aleja definitivamente de la chance de llegar a la Copa Sudamericana y pueden repercutir en el promedio de la próxima temporada. A los tucumanos les costó imponer su supremacía futbolista ante un rival que descendió hace varias fechas y salió a jugar sin presiones.El primer tiempo fue dominado por Olimpo que no pasó sobresaltos en su arco y, por el contrario, complicó al arquero, que tuvo mucho trabajo y hasta tuvo al poste derecho como aliado cuando estaba vencido tras un remate de, quien había ingresado un minuto antes.La cara de pocos amigos que mostró el entrenadoral finalizar el primer tiempo hizo pensar que el mensaje en el vestuario iba a ser fuerte y que todo iba a cambiar en la parte final, como finalmente sucedió.El local se mostró más ambicioso y el cambio de actitud se reflejó en la apertura del marcador que llegó a través de una penal -mano de- que Díaz ejecutó y anotó el gol. Olimpo nunca bajó los brazos y más allá de sus limitaciones llegó en un par de ocasiones con posibilidad de convertir hasta que Mancinelli anotó el gol y entonces el resultado fue justo.En la jornada del final de la Superliga , Atlético Tucumán visitará a Lanús y Olimpo se despedirá de la categoría como local ante Talleres de Córdoba.

Síntesis

Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Guillermo Acosta, Rafael García, Andrés Lamas y Gabriel Risso Patrón; Alejandro Melo, Nery Leyes, Rodrigo Aliendro y David Barbona; Favio Álvarez y Cristian Díaz. DT: Ricardo Zielinski.



Olimpo: Jorge Carranza; Leandro Lacunza, Luca Orozco, Nicolás Herranz y Pedro Silva Torrejón; Lucas Mancinelli, Facundo García, Daniel Ibáñez y Said Llambay; Axel Rodríguez y David Depetris. DT: Darío Bonjour.

Goles en el segundo tiempo: 10m Díaz (AT) y 42m Mancinelli (O).

Cambios: en el primer tiempo, 34m Franco Troyanski por Depetris (O). En el segundom tiempo: 20m Hernán Hechalar por Melo (AT), 29m Tomás Cuellos por Álvarez (AT), 32m Ismael Blanco por Díaz (AT), 45m Robertino Lanziani por Carranza (O).

Amonestados: Llambay, Torrejón, García (O).

Árbitro: Diego Abal.

Cancha: Monumental "José Fierro", de Atlético Tucumán.