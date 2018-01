El momento en el que sintió una molestia.

El volante y capitán de Boca Juniors, Pablo Pérez, quien tras el encuentro del miércoles frente a Aldosivi de Mar del Plata sufrió una molestia fuerte en el gemelo izquierdo, finalmente sufre de una "distensión de sóleo", según confirmó el parte médico oficial del club.

Poco antes de conocerse el resultado oficial, el volante se había esperanzado en que los resultados "no den un desgarro".

"Tengo una molestia fuerte en el gemelo. Ya me dieron los estudios, los médicos me van a llamar y me van a confirmar. Ojalá que los resultados no den un desgarro", había asegurado Pérez a la salida de una clínica porteña, luego del partido de anoche en Mar del Plata.

"Me desgarré en otras oportunidades pero no tan arriba. Así que todavía no sé qué tengo. Es una molestia fuerte, ayer salí por precaución. Me di cuenta enseguida. La lesión fue sin pelota y sin contacto. Me lastimé solo", se lamentó.

"Me dio mucha bronca, no era el momento para salir. Ahora habrá que esperar y si hay una lesión, recuperarse", explicó.

Pablo Pérez, uno de los referentes del plantel, se refirió al escándalo que protagonizaron el fin de semana los jugadores colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios, quienes fueron denunciados por presuntos hechos de violencia verbales y físicas.

"Nos duele muchísimo esta situación. Todo es muy mediático y capaz la verdad es otra. El apoyo para nuestros compañeros va a estar siempre", señaló.

"Lógicamente no están pasando un buen momento ni personal ni familiar. Hoy hablé con ellos y no están bien. El apoyo no es solo para nuestros compañeros, también para el club", reveló.

Cardona, Barrios y Frank Fabra (testigo de los hechos) este jueves se entrenaron en el predio de Casa Amarilla y no estarán en el amistoso del domingo ante River Plate, en Mar del Plata, y probablemente tampoco el sábado 27 de enero contra Colón de Santa Fe, en La Bombonera, por la 13ra. fecha de la Superliga.

"Por todo lo que pasó no arrancamos el 2018 del todo bien. La idea es revertirlo. Hace un año que estamos punteros y queremos mantener esa posición de privilegio", subrayó el jugador surgido en Newell's.

Pérez admitió que el partido de anoche ante Aldosivi "no fue del todo bueno" y sostuvo que el superclásico del domingo ante River les servirá "para seguir soltándose".

Por último, el capitán xeneize se refirió al cambio de esquema. Boca, con la vuelta de Carlos Tevez, pasó del 4-3-3 al 4-2-3-1.

"Lo único que varió es el mediocampo. Ahora es cuestión de adaptarse rápido a lo que nos pida el entrenador. Mientras antes lo hagamos vendrán los resultados", sentenció.

De confirmarse el desgarro, Pablo Pérez se perderá el partido del domingo con River y también los encuentros de la Superliga ante Colón de Santa Fe, San Lorenzo y Temperley. Y volvería ante Banfield, como visitante, el 18 de febrero.

En otro orden, la dirigencia de Boca continúa con las negociaciones por el zaguero central paraguayo Gustavo Gómez (Milan de Italia) y el volante Nicolás Gaitán (Atlético de Madrid de España).

La idea es incorporar a préstamo a Gómez (ex Lanús) y comprar un porcentaje del pase de Gaitán (ex Boca).

El entrenador Guillermo Barros Schelotto considera que son "vitales" esos refuerzos para afrontar la Superliga ( Boca está primero con 30 puntos, tres más que se escolta San Lorenzo), la Copa Libertadores (debutará el 1 de marzo en el Grupo 8 ante Alianza Lima, en Perú) y la Supercopa Argenitna (se medirá el 14 de marzo contra River en Córdoba).