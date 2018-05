Por Horacio Pascuariello

Nada mejor que una caña de pescar para escaparle a la corrida del dólar y olvidarnos de los problemas económicos por un rato. Por esta razón elegimos La Paz, una de las localidades en la que siempre tenemos amigos dispuestos a recibirnos con un mate calentito y tantas ganas de pescar como las nuestras.

Salimos temprano desde Buenos Aires transitando ruta 12 para luego tomar la renovada y más segura 6 que nos llevaría a este pesquero, del cual sabíamos estaba pasando un muy buen momento. Estos 500 kilómetros los hicimos sin sobresaltos y con la agradable sorpresa de ser muy bien recibidos por la policía provincial, que en comparación a otras ocasiones fue muy correcta y no busco más de lo necesario para dejarnos continuar nuestro viaje.

Allí nos esperaba su responsable en turismo, María Luz Bernard, quien puso todo a disposición para nuestra breve estadía que nos llevo de inmediato a embarcar con un icono de la pesca deportiva de esa ciudad, nuestro entrañable amigo Víctor Flores. Más allá del conocimiento que tiene del rio y la zona a donde el habitualmente se mueve, una jornada al lado de Víctor es una experiencia imperdible, agradable y que irremediablemente nos deja anécdotas, risas y buenos momentos; todo eso fue lo que nos sucedió, además de la muy buena pesca que logramos gracias a su sabiduría.

Salimos en busca de los dorados, que en pocos minutos de navegación estábamos en posición de encontrar, probamos al golpe con morenas como carnada, señuelos y moscas, logrando piques y respuestas en todas las modalidades debido especialmente a las condiciones de transparencia del rio.

En Fly Cast funcionaron muy bien las coloridas imitaciones de mojarras de la firma nacional Feathers & Flies, aunque casi con cualquier tipo de mosca colorida logramos atraer a los dorados, por su parte Víctor utilizo la despampanante, e infalible “Zulma Lobato” así llamada por sus atrayentes plumas violetas.

Con señuelos y a trolling sobre el Paraná, logramos un soberbio chafalote, y el dorado más grande de la jornada obtenido por la dama de la tripulación. Casi no nos detuvimos, no paramos de movernos buscando el pique de los dorados que se los ve correr cardúmenes de mojarras cerca de la costa obviando la pesca variada que es excelente, y que con equipos livianos es divertidísima ya que entrega maduvas, pico de pato, manguruyúes, patíes, armados y bogas.

Dejamos la búsqueda del surubí para el final, y con un lento garete nos adentramos en un silencioso y multicolor delta que parecía no tener ningún movimiento hasta que la caña de mi amigo Nicolás Méndez Garrido comenzó a inclinarse lentamente para dar paso a una violenta llevada que paseo a Nicolás de popa a proa para luego partir la caña en seco, con desesperación guía y pescador se aferraron a lo que quedaba de la fuerte fenwick sin éxito ya que el anónimo surubí corto la línea llevándose lo que quedaba del aparejo.

Así, casi temblando terminamos la estupenda visita a la Paz y su muy buena pesca de otoño. Agradecemos especialmente a Cabañas las Palmeras por hospedarnos y a Garibaldi por su excelente gastronomía.

Noticias

Renovación

La mítica Asociación Argentina de Pesca con Señuelos comienza una nueva etapa al renovar su equipo de trabajo, el cual tendrá a la cabeza a nuestro amigo y ferviente amante de la naturaleza Guillermo Spajic. Para conocer sus actividades búscalos en facebook.

Más Surubí

Entre el 6 y 9 de julio nuevamente la provincia de Corrientes tendrá al toro del Paraná como protagonista con la 22° Edición del Concurso Integración Pesca del Surubí. El mismo se llevara a cabo en la localidad de Ituzaingo y entregara más de un millón de pesos en premios. Imperdible.

Aniversario

Saludamos a Paco García y todo el equipo de Video Pesca por sus 24 años ininterrumpidos en el aire. Cada semana le pone un sello especial a la pesca deportiva de toda la Costa Atlántica a través de sus imágenes por el canal 8 de Mar del Plata. Seguí su programación en www.videopesca.com.ar

Cerca de la Virgen

Los días 25 y 26 de mayo la localidad de Itati será sede de su 9° Torneo de Pesca Variada con devolución dentro del marco de los festejos de nuestra fecha patria. Habrá una feria con productos regionales, cena show y elección de la reina, además de importantes premios para quienes participen.

El Pique

LAGUNAS

Salada de Madariaga. Tiene demasiada presión de pesca , se hacen largas colas de autos y lanchas para ingresar de todas formas sigue dando buenas cosechas en el arranque de la temporada, La pesca de pejerrey es muy buena, está bien arriba a 20 cm, pero siempre buscando los claros para tirar las boyas y evitar enganches incómodos. Se llega bien a la cuota con pejerreyes de entre 28 y 38 cm, hay que navegar con cuidado si no conocemos la laguna. Hay mucho control, las mejores zonas son las Barrancas de los Loros y las Conchillas. Todavía podemos llegar a encontrar tarariras activas y a fondo bagres grandes. Viene con mucha presión de pesca. Hay que cuidarla.

Melincue. Las bajadas son sobre la ruta 90, sale 50 pesos la entrada y hay algunos servicios. De jueves a lunes se puede pescar. Salen pocos pero buenos, se pueden dar piezas de un kilo de peso y en una pesca normal se dan capturas de entre 500 y 800 grs, es una laguna difícil si no hay viento y se complica dar con el pique, la cuota es de 25 piezas por pescador. El pique se da a unos 15 cm de profundidad.

Guamini. Muy buena pesca en sus lagunas más importantes, Alsina, Cochico, y Monte a donde ya se dan pejerreyes de todos los tamaños, también se puede desde la costa, tanto de flote como de fondo.

Chásico. Sigue muy buena la pesca de pejerreyes y se dan tamaños excelentes, en pocas horas logramos la cuota así que recomendamos elegir las piezas a extraer y respetar los cupos establecidos, hay controles. Esta a flote, media agua y fondo dependiendo del clima. Las zonas más rendidoras son las clásicas, como la Quebrada del Hacha o la Isla de los Pinos. Elija el pescado a traer.

Gómez. Junín. Se va preparando para ser sede la fiesta nacional del Pejerrey con muy buen pique. Se da mayormente mucho pejerrey chico y mediano cuando están las condiciones, que en general es con la laguna planchada. La laguna de a poco se va recuperando con las lluvias.

Indio Muerto. No tenemos datos pero seguramente recibir agua la favoreció, si va por allá cuéntenos como le fue.

Altos Verdes. Esta con pejerreyes y de buenos tamaños, hay que buscarlos, no se regalan pero se ya se dan bien cuando esta oxigenada el agua, si se plancha se complica, hay que garetear con boyas blancas, o verdes preferentemente encarnando con mojarra o filet.

Chis-Chis. Tiene pejerreyes de todos los tamaños, pero con el cambio de clima se dan pocos de buen tamaño, muchos que llegan a los 40 cm o lo superan, con estos días de lluvia esta revuelta el agua y el pique es dispar, todavía no come bien firme así que hay que estar super atentos para no errar el guachazo.

Tablillas. Similar panorama a su hermana Chis Chis, hay que buscar los pejerreyes bien arriba. Ya se dan algunos de 40 cm solo que parece ser que el pejerrey se acerco más a las costas y lugares con juncos.

El Burro. Reiteramos el informe de la semana anterior ya que por las lluvias no tenemos data fresca. Se dan pocos pejerreyes, algunos pequeños, y con suerte, gareteando. Lo mejor por ahora son las tarariras que las hay de todos los tamaños y para intentar sacarlas con cualquier tipo de carnada y señuelos. También carpas y bagres a fondo. Con el frio seguramente aparecerán los pejerreyes grandes.

La Boca. Ex San Lorenzo. Tiene pejerrey hay que dar con las condiciones para lograr la pesca esperada, se dan buenos tamaños y se logra la cuota. Eso si recomendamos llevar permisos y no hacer extracciones por demás los van a controlar.

Adela. Otra de las del corredor de ruta 2 que puede dar buenos pejerreyes y esta con panorama similar a su vecina Chis Chis.

Salada de Monasterio. Una laguna a la cual hay que tener en cuenta el clima antes de ir por las lluvias. Venía con pesca irregular asi que tal vez la subida de nivel y el clima mas fresco sirvan para que mejore las respuestas de los pejerreyes

Vitel. De fondo se pueden dar con bagres y carpas, en los días de más calor y también un intento a la tararira vale, recomendamos probar en el canal. Ya está bien para los pejerreyes, hay chicos y medianos por ahora, pero casi todo no da la medida.

Las Barrancas. Esta con muy buenos pejerreyes que van de los 35 hasta los 40cm , a flote y se lo encuentra tanto gareteando como anclados en distintos puntos de la laguna, recomendable para una pesca de fin de semana.

Chascomus. Irregular para los pejerreyes, por ahora pocos y chicos en horas más frescas, con calor casi no aparecen, hay todavía tarariras y carpas especialmente a fondo.

Los Horcones. Embarcados damos con pejerreyes de hasta 35 cm a flote, si probamos de costa bajan un poco los tamaños. Están entre los 30 y 60 cm de profundidad

Lobos. Por ahora nada de pejerreyes, seguramente habrá que resembrarla para que vuelva a atesorar esta especie como antaño. Solo se da una modesta pesca de fondo con bagres y carpas.

La Brava. Por ahora nos recomendable consumir el pescado que se obtenga en esta laguna se sospecha que estuvo contaminada con agroquímicos así que por ahora les dejamos esta sugerencia.

Laguna de los Padres. Poca pesca, y por ahora hay que esperar que se recupere un poco más.

Blanca Grande, Olavarría. El pique de pejerrey no está completamente firme pero mejora, subió bastante el nivel de agua de la laguna. Si se recupera por completo seguramente volverán los pejerreyes de medida que esperamos.

Tupungato. Buena pesca de pejerreyes de excelentes tamaños con mucho de medida, para elegir. Hay que moverse y garetear por distintos sectores de la laguna para dar con el pique, de costa también se da pero en menor medida.

Sauce Grande. Una laguna que tuvo una temporada estupenda y dio algo de pesca en verano, ahora muy bien, hay que buscar el centro de la laguna y garetear para dar con los pejerreyes que llegan hasta los 40cm. También anclados se puede hacer la cuota pero con brazoladas largas.

Monte. Por ahora para esperarla, es necesario que baje la temperatura para ver si se activa el pejerrey más grande. Está un poco baja en su nivel pero tiene pesca de fondo, con algunas carpas y bagres.

Loma Danesa. Una laguna que en el arranque de temporada viene dando buenos pejerreyes de tamaños aceptables llegando a los 30 centímetros.

Hinojo Grande. Trenque Lauquen. Muy buena la pesca en esta laguna que viene bastante pareja en el rendimiento estos últimos meses, se da bien de costa, como embarcados con portes de hasta 35 cm.

Cuero de Zorro. También parecido el panorama a la laguna anterior que también es de la zona. Se dan buenos pejerreyes con algunos matungos de casi un kilo y a flote.

Kakel Huincul. Para recomendar a quien le guste la pesca de tarariras con señuelos o mosca. Todavía podemos hacer la última pesca de temporada de esta especie. Hay que buscarlas embarcados lo mejor es al amanecer o el atardecer y si te quedas desde el muelle de noche se puede dar alguna linda pieza. Ya se puede probar los pejerreyes.

Mar Chiquita. Bien para los pejerreyes, esta full para probarlos a media agua y a flotes, se dieron bien con líneas paternóster y brazoladas de 40 cm y anzuelos numero 5, la carnada camarón o mojarra.

Ríos

Rio de la Plata. Relevamiento semanal de pesca en los diferentes espigones de Ensenada Barrgan , por Emir Richardi. Transitamos una semana algo compleja con temperaturas algo cálidas cargadas de mucha humedad y de lluvias, sin embargo debemos señalar que desde el comienzo de la misma tuvimos en materia de pesca de pejerrey un levantamiento muy importante gracias a que los vientos estuvieron soplando tanto del sector este como sudeste acompañado con una muy pequeña baja en la temperatura mínima que trajo como consecuencia no solo agua algo fresca sino también volcó algo de pejerreyes a nuestra querida región., en lo que concierne al Club Universitario tenemos que manifestar que cuando el rio contaba con buen caudal de agua se rescataron en su modalidad de flote algunos pejerreyes medianos y chicos con línea en movimiento como con la propia línea volcadora, a fondo en materia de pejerrey poco y nada, algunas boguitas y variada de cuero, en lo que concierne a los espigones del Municipalizado y Club Rio de La Plata con el flecha de plata la misma ha sido por demás importante con muy lindas especies de flecha de plata extraídas a flote con línea en movimiento, se rescataron lindos ejemplares de bagres blancos y amarillos en su modalidad de fondo encarnando con lombriz, se registraron algunas pocas carpas de buen peso tanto con maíz como con masa, también algunas bogas , en lo que concierne a la pesca en los espigones de la Toma Base Naval en materia de pejerrey mejoro notablemente desde el comienzo de toda la semana con pejerreyes extraídos en su modalidad de flote ya sea en contra de la corriente u garete y con la propia línea volcadora, la calidad de los mismos en su mayoria medianos,algunas piezas grandes y chicas, a fondo completamente nula con solo extracciones de boguitas y variada de piel,,salieron algun que otro dorado con boyon y bajada de acero encarnado con bagre amarillo .En las propias costas y de murallón en Punta Lara bastante irregular la misma en cuanto a la pesca de pejerrey, en su modalidad de flote algunos pejerreyes medianos y chicos con la propia línea volcadora a mandale, a fondo encarnando con mojarra viva o salada algun que otro pejerrey, variada de piel y carpas.