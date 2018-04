Patronato de Paraná goleó como local por 3 a 0 a Rosario Central en un partido correspondiente a la fecha 21 de la Superliga, y con este resultado provocó el descenso de Arsenal de Sarandí, el primero en su historia en la máxima categoría.



Con goles de Garrido (7m. -PT-), Quiroga (9m. -ST-) y Balboa (26m -ST-), Patronato superó en el marcador al equipo rosarino que tuvo más tiempo la pelota en su poder pero no logró llegar al arco local, lo que sí supo hacer con precisión el club entrerriano.



La victoria de Patronato condenó a Arsenal a jugar la próxima temporada en la Primera B Nacional, que empató esta tarde 2-2 con Chacarita Juniors, pero no pudo evitar el primer descenso en sus 61 años de historia en la máxima categoría del fútbol argentino.



Patronato empezó mejor que Central y sumó más minutos con la pelota en su poder, con un Rivero activo por el sector izquierdo y con avances hasta el área de Central, y a los 7 minutos pudo abrir el marcador.



Tras un pelotazo de Bértoli, Quiroga defendió la pelota cerca de la medialuna y la abrió para Balboa que se extendió por el sector derecho y tiró un centro pasado al segundo palo donde ingresó Matías Garrido y con un frentazo cruzado firmó el 1 a 0.



Con el correr de los minutos la ’Academia’ rosarina supo asentarse en el campo y consiguió avanzar hasta el arco local, con profundidad desde el sector izquierdo desde donde surgieron, sin eficacia, varias jugadas claras para poder empatar.



Con ambos equipos sin intensidad ni precisión, y repartido el manejo de juego, Central buscó siempre ir con la pelota al pie por los laterales, mientras Patronato apostó a los ataques rápidos y de contraataque.

En los últimos minutos el local complicó a Central y dominó la pelota, con pases de primera y velocidad por los costados, sin ser preciso en los últimos metros a pesar del buen trabajo de Matías Quiroga.



Al minuto el equipo visitante tuvo la chance de empatar el cotejo que se presentaba con muchos idas y vueltas, pero un cabezazo de Zampedri, tras una muy buena jugada colectiva terminó en las manos de Bértoli, de buena jornada.



Pero a los 9 minutos el local extendió su ventaja: en una pelota dividida Martín Rivero la recuperó en el sector derecho, y con una pared con Garrido quedó mano a mano con Di Fulvio, pero tuvo mente fría y dio el pase al medio donde quedó Quiroga solo y selló el 2 a 0.



Los cambios en Central, dos por lesiones, le dieron aire e ideas, tuvo más tiempo la pelota y fue más conciso generando jugadas desde su campo, pero no pudo romper con precisión la última línea del ’Patrón’ y mucho menos las manos del arquero Bértoli.



Cuando el reloj marcaba los 26 minutos del segundo tiempo, un mal pase de Zampedri retrocediendo la jugada permitió a Patronato generar una muy buena jugada colectiva para que Adrián Balboa inicie y finalice la jugada que terminó en gol.



El delantero tomó la pelota en la mitad, abrió para Rivero, éste habilitó a Garrido que tiró un centro pasado para que Quiroga con la cabeza de un pase al punto de penal donde Balboa punteó la pelota y firmó el tercero y último de la jornada.



El próximo sábado desde las 13:15, Central recibirá en Rosario a Belgrano, mientras que Patronato viajará a Sarandí para jugar el lunes a las 19 con el ya descendido Arsenal.

Síntesis

Patronato: Sebastián Bértoli; Rodrigo Arciero, Walter Andrade, Renzo Vera, Lucas Márquez; Martín Rivero, Damián Lemos, Gastón Gil Romero, Matías Garrido; Adrián Balboa y Matías Quiroga. DT: Juan Pablo Pumpido.



Rosario Central: Emilio Di Fulvio; Paulo Ferrari, Fernando Tobio, Oscar Cabezas y Alfonso Parot; Joel López Pissano, Washington Camacho, Maximiliano González y Federico Carrizo; Fernando Zampedri y Agustín Maziero. DT: Leo Fernández.

Gol en el primer tiempo: 7m. Matías Garrido (PAT)

Goles en el segundo tiempo: 9m. Matías Quiroga (PAT); 26m. Adrián Balboa (PAT)

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Joaquín Pereyra por Whashignton Camacho (RC); 12m. José Luis Fernández por Oscar Cabezas (RC); 16m. Marcelo Guzmán por Gasrón Gil Romero (PAT) y Maximiliano Lovera por Agustín Maziero (RC); 27m. Maximiliano Nuñez por Adrián Balboa (PAT); 40m. Abel Peralta por Martín Rivero (PAT)

Amonestados: Lóez Pissano, Gil Romero, Márquez, Lemos, Maziero, Balboa, González y Carrizo.

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Presbítero Grella ( Patronato).