#SuperligaxFOX | Lucas Pratto: "Fue importante haber marcado me da confianza para lo que viene". pic.twitter.com/eAT2TpvLvY — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 19 de febrero de 2018

El delantero Lucas Pratto consignó como “muy importante” su primer gol en River y protestó por el penal que no le otorgaron en la primera parte: “había ganado la posición, me tocaron y sentí que no podía seguir corriendo”, indicó el ex San Pablo de Brasil sobre la infracción de Luciano Abecasis.

UNA MIRADA DE CERCA#SuperligaxFOX | Luciano Abecasis cruzó a Lucas Pratto y Jorge Baliño no vio el contacto entre el defensor y el delantero pic.twitter.com/0hNC1jH4uf — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 18 de febrero de 2018

Baliño le dice no a Pratto, que protestó por el penal que le cometieron (Nahuel Ventura-Diario Crónica).

Por otra parte, el volante Juan Fernando Quintero afirmó que el empate ante Godoy Cruz de Mendoza en el Monumental por 2 a 2 de la 16ta. fecha de la Superliga no les sirvió porque necesitaban la victoria. "No nos sirve el empate, tenemos que ganar. Hubo jugadas que incidieron: hicimos lo posible para marcar”, manifestó el colombiano Quintero a Fox Sports luego de la igualdad donde River revirtió una desventaja de dos tantos.

EL AGRADECIMIENTO DE QUINTERO#SuperligaxFOX | El jugador de Colombia saludó a los hinchas de River que lo ovacionaron cuando se retiraba del campo de juego. pic.twitter.com/bpxvFGhRa4 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 19 de febrero de 2018

"Tuvimos ímpetu para empatar y estamos bien, tranquilos. Esta es una camiseta grande, trato de jugar al fútbol y el equipo está mostrando cosas buenas, pero no pudimos plasmarlo en el resultado”, agregó Quintero.



En tanto, el volante Camilo Mayada rescató que el equipo tuvo “otra actitud en el segundo tiempo”, pero que deben mejorar de cara al futuro.

"Esperemos llegar bien ante Boca, para la Supercopa Argentina, pero antes tenemos partidos importantes en la Copa Libertadores y hay que sumar puntos en el campeonato también”, cerró el mediocampista uruguayo.