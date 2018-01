Un día, después de tantas idas y vueltas, hay Pratto cerrado. La presión ejercida por el Oso resultó clave para acelerar su salida de San Pablo, y así, el delantero pretendido por Marcelo Gallardo llegará a River a cambio de 10.700.000 dólares, más un plus por objetivos que rondaría los dos millones, lo que significará la compra más costosa en la historia del club de Núñez, y una de las más caras del fútbol argentino.

Entre lunes y martes Lucas Pratto llegará al país para someterse a la revisión médica y luego emprenderá el viaje con destino a Estados Unidos, donde el plantel se encuentra realizando la pretemporada. Desde un principio los dirigentes millonarios eran conscientes de que la operación no iba a resultar sencilla, en parte por la negativa del club paulista de transferir al jugador y, a la vez, por las elevadas pretensiones.

Sin embargo, en River nunca perdieron las esperanzas por las ganas del propio Pratto de jugar en Argentina, para estar más cerca de su hija. Y cuando San Pablo y Atlético Mineiro, ambos dueños del pase del ex Vélez (50 y 45 por ciento respectivamente), apostaban a estirar la venta, con el fin de sacar una suma económica mayor, Pratto intervino en la negociación para no demorar más el tema y así lograr su salida de Brasil, pues ambos clubes brasileños dieron el ok para acordar la transferencia.

De hecho, sabiendo que el alejamiento de Pratto, quien se venía entrenando con la Reserva, era prácticamente un hecho, San Pablo salió en busca del sucesor del Oso y le apuntó a Diego Souza, actualmente en Sport Recife.

Armani, al caer

Por su parte, Franco Armani se encuentra en Medellín, donde Atlético Nacional y los hinchas le regalaron el viernes una inolvidable despedida, y se espera que en la noche del lunes llegue al país para someterse a la revisión médica.