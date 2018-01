El delantero proveniente del San Pablo, Lucas Pratto llegó a la madrugada al país y si desde la Clínica Rossi dan el "ok", firmará contrato y se sumará inmediatamente a la pretemporada de River y volará a Miami.



"No es deportivo, ni económico, ni para estar cerca de la Selección: me voy porque mi familia me necesita", aclaró el delantero en su primera conferencia.



River le pagó al equipo paulista una cifra cercana a los 14 millones de dólares, siendo ésta la compra más grande del club por un jugador.



También se sometió a la revisión médica el nuevo arquero, Franco Armani, procedente de Atlético Nacional de Medellín de Colombia, quien firmará un contrato de tres años por 4 millones de dólares.



"Sé muy bien a donde llego, River es el club más importante de la Argentina y sé la responsabilidad que tengo por delante", dijo Armani.



"Hay arqueros que vienen jugando como Germán Lux y Enrique Bologna y ante eso hay que tener mucho respeto. Yo vengo a trabajar, el puesto no lo tengo garantizado. Esto es trabajo y esfuerzo día a día y cuando tenga la oportunidad de jugar, de tener el primer partido, debo demostrar para qué vine a River", concluyó.



La revisión médica de Lucas Pratto

Al mismo procedimiento se sometió Franco Armani