A 83 días para que la pelota comience a rodar en Rusia 2018, la Albiceleste tendrá un duro compromiso (el primero en 2018) para ir preparado de la mejor manera a tierras rusas: enfrentará a Italia en Inglaterra. El conjunto italiano vivió, el año pasado, uno de los peores momentos de su rica historia: perdió el repechaje de Europa frente a Suecia (global de 1-0) y no se clasificó al Mundial.



Cabe señalar que este será el penúltimo partido del equipo de Jorge Sampaoli (el martes, la Albiceleste visitará a España) antes de la entrega de la nómina definitiva de 23 futbolistas que acudirán a Rusia, que será anunciada el próximo 14 de mayo.



Entonces, estos dos amistosos le servirán a Sampa para despejar las dudas que representan ese 20 por ciento de la lista final de 23 futbolistas que estarán en el Mundial.



Debutantes



Cabe destacar, que en el 4-2- 3-1 que tiene pensado parar Sampaoli, Wilfredo Caballero será el arquero titular y tendrá su debut con la Albiceleste, a los 36 años. Por otra parte, el lateral derecho será ocupado por otro debutante: Fabricio Bustos, quien juega en Independiente.



Los otros que conformarán la defensa son Nicolás Otamendi, Federico Fazio y Nicolás Tagliafico, ex colega de Bustos en el Rojo. En la mitad de la cancha, Lucas Biglia y Leandro Paredes jugarán de doble cinco y más adelante Manuel Lanzini y Ángel Di María. La duda es si Lionel Messi podrá ser de la partida ya que arrastra una molestia muscular. Giovani Lo Celso podría reemplazarlo. Por último, Gonzalo Higuaín será el único punta y luego de más de nueve meses volverá a ponerse la camiseta de la Selección.



Formaciones



ARGENTINA: W. Caballero F. Bustos N. Otamendi F. Fazio N. Tagliafico L. Biglia L. Paredes M. Lanzini L. Messi o G. Lo Celso A. Di María G. Higuaín. DT: Jorge Sampaoli.



ITALIA: G. Buffon, A. Florenzi, L. Bonucci A., Ogbonna L., Spinazzola L., Pellegrini, Jorginho, M. Verratti, A., Candreva C,. Immobile L. e Insigne. DT: Luigi Di Biagio.



Arbitro: Martin Atkinson (Inglaterra).

Estadio: Etihad (Manchester, Inglaterra).

Hora: 16.45.

Televisa: TyC Sports.