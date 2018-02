El mediocampista ofensivo de Racing, Ricardo Centurión, expresó que "pude haber elegido el camino de la droga o el 'choreo', pero elegí el fútbol" y que "nunca quise fallarle a mi familia, por eso fui adelante en el fútbol".



Centurión dijo que "Villa Luján (el lugar donde nació, en Sarandí) es muy importante para mí, nunca me voy a olvidar de donde salí, yo ya no puedo ir más. Hay muchas cosas en el barrio que no se ven, es un hueco que si no salís de ahí te vas perdiendo".



El futbolista, que regresó este año a Racing, donde realizó las divisiones inferiores señaló en declaraciones a radio Mitre que "le debo mucho a mi abuela 'Yaya'", fue la que me llevó de la mano a la prueba en Racing" y añadió que "cuando mi mamá me iba a ver en las inferiores me inhibía, le pedía que no vaya, estaba acostumbrado a la mirada de mi abuela. Ahora no tengo problema que vaya a la cancha".



Centurión perdió a los 5 años su padre Luis, que trabajaba en una fábrica ilegal de pirotecnia en Lanús. En 1998, la casilla donde hacían rompeportones caseros se incendió: quedaron cenizas y cinco cuerpos calcinados que la policía tardó en identificar. Uno de ellos era el del padre del jugador.



"Yo tuve la opción de agarrar la droga y el 'choreo', pero opté por el camino del deporte. Mi vieja estaba internada en un hotel, por eso me esforcé para salir adelante.Ya no soy el chico de Villa Luján, soy Centurión y en el barrio me ven como un signo peso. No quiero vivir más allí", indicó el futbolista que también pasó por Boca y el Genoa de Italia.



Con relación los diversos escándalos de los que fue protagonista, el jugador señaló que "capaz que mañana salgo de acá y tengo un accidente y dicen que estaba borracho o saliendo de un boliche, lo que me pase a mi lo van agrandar siempre, por eso trato de evitar todo, soy un apuntado".



Centurión indicó que "la mejor decisión fue volver a Racing, es mi casa y lo siento así. Sabía que me iba a adaptar rápidamente, el técnico (Eduardo Coudet) tuvo mucho que ver".