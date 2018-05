El volante de San Lorenzo, Leandro Romagnoli, admitió la posibilidad de que el triunfo 2-0 de esta noche ante Belgrano de Córdoba, por la 26ta y penúltima fecha de la Superliga, haya sido su "último partido" en el Nuevo Gasómetro, aunque dijo que tomará una decisión definitiva "al final del campeonato".



"Es un momento difícil. Pasan muchas cosas por la cabeza porque es muy probable que este haya sido mi último partido como local. Hace poco ya dije que estoy en el final de mi carrera y es así, tal vez ya no vuelva a jugar acá", dijo el Pipi apenas concluido el encuentro.



"Pero también son decisiones que hay que analizar con detenimiento, pensarlas bien, así que voy a esperar hasta el final del torneo para definirlo", agregó.



El volante consideró que la clasificación a la edición 2019 de la Copa Libertadores conseguida esta noche "representa una motivación especial", pero también que la eventual decisión de retirarse "no solo pasa por ahí".



"Hay que pensarlo tranquilamente porque son muchas cosas y también tienen mucho que ver las ganas que uno tenga de seguir", amplió.



Respecto de la campaña de San Lorenzo, Romagnoli, quien este viernes fue largamente ovacionado por la hinchada azulgrana, indicó: "Siempre pasa que cuando terminas cerca de la punta, lamentas algunos de los puntos que dejaste en el camino, pero en líneas generales hicimos un buen torneo".



"Hoy cosechamos un triunfo creo que merecido ante un muy buen equipo y terminamos la Superliga dando pelea a la par con Boca y Godoy Cruz, así que el balance me parece es satisfactorio", cerró.