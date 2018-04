Racing empató con la Universidad de Chile 1 a 1 por la segunda fecha del Grupo 5 de la Copa Libertadores que ahora encabeza junto a los anfitriones, pero la igualdad pudo ser victoria si no le hubieran expulsado al volante Diego González cuando promediaba el segundo período.

El partido se jugó en el estadio Nacional de Santiago, con el arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres.

David Pizarro (9m.PT) abrió el marcador para el local y empató Alejandro Donatti (22m.PT).

El local lastimó de entrada, luego de un rebote de Juan Musso tras un remate de Yeferson Soteldo y la aparición posterior de Pizarro, que colocó la pelota a media altura para abrir el marcador.

Racing respondió con tenencia de la pelota y el buen trabajo de Lisandro López, y llegó con claridad a los 20m. cuando Lautaro Martínez recibió en la puerta del área y su remate salió junto al palo izquierdo de Johnny Herrera.

Dos minutos después Donatti ejecutó un tiro libre bajo y metió el balón junto al palo izquierdo de Herrera, que tuvo complicidad en la jugada. Insistió Racing y Martínez tuvo una gran chance a los 31m. al eludir a Herrera pero su zurdazo pegó en la parte externa de la red.

No cambió su tesitura ofensiva el equipo de Eduardo Coudet en la segunda parte, sino que continuó atacando en pos de una victoria que le permitiera afirmarse en la zona luego del buen triunfo conseguido como local sobre Cruzeiro, de Brasil, por 4 a 2, con aquellos tres goles de Lautaro Martínez.

Pero el joven bahiense no estuvo inspirado esta noche y Racing lo sintió, porque falló en alguna ocasión favorable de esas que se presentan pocas veces en partidos tan cerrados como este de visitante en la Copa.

Por contrapartida los dirigidos por el argentino Guillermo Hoyos (ex futbolista de Banfield y Boca) se mantenían expectantes en esa segunda mitad, atentos a la peligrosidad que engendraba cada contraataque "académico".

Pero justo cuando promediaba el período final hubo un hecho que iba a decidir definitivamente el rumbo del partido y no precisamente a favor de Racing: fue expulsado por doble amarilla el volante Diego González.

El ex Lanús es el termómetro del conjunto albiceleste y para no perder ese equilibrio en el medio el "Chacho" Coudet eligió resignar profundidad en ataque haciendo ingresar a un ex Boca por otro: Marcelo Meli reemplazó a Ricardo Centurión.

La molestia con la que se retiró "Ricky" fue la misma que contenía Coudet por reconocer que la probable victoria le iba a quedar muy lejos ahora, y se lamentó en su fuero interno por aquel remate de Nery Domínguez que apenas manoteo el arquero Jonnhy Herrera y rebotó en el travesaño, apenas un puñado de minutos antes de la expulsión de González.

El empate se convirtió en el objetivo de mínima dadas las circunstancias, algo que puede servir de consuelo si se tiene en cuenta que enfrente hubo jugadores chienos de gran experiencia internacional como Gonzalo Jara, David Pizarro, Jean Beausejour y Mauricio Pinilla.

Pero hasta ese fatídico minuto 23 del segundo tiempo Racing tenía a manos elementos muy genuinos como para ilusionarse con una victoria que lo habría encumbrado en soledad en el Grupo 5, ya que aunque tiene mejor diferencia de gol, comparte ese privilegio con los chilenos, que habían vencido 1 a 0 al brasileño Vasco da Gama en el debut.



- Síntesis -



Universidad de Chile: Johnny Herrera; Christian Vilches, Rodrigo Echeverría y Gonzalo Jara; Matías Rodríguez, Lorenzo Reyes, David Pizarro y Jean Beausejour; Ángelo Araos y Yeferson Soteldo; Mauricio Pinilla. DT: Ángel Guillermo Hoyos.

Racing: Juan Musso; Iván Pillud, Alejandro Donatti, Leonardo Sigali, Alexis Soto; Nery Domínguez; Ricardo Centurión, Diego González y Neri Cardozo; Lisandro López y Lautaro Martínez. DT: Eduardo Coudet.



Goles en el primer tiempo: 9m. Pizarro (U) y 22m. Donatti (RC).

Cambios en el segundo tiempo: 25m. Marcelo Meli por Centurión (RC), 31m. Isaac Díaz por Rodríguez (UC), 40m. Martín Ojeda por Cardozo (RC), 44m. Matías Zaracho por Lisandro López (RC) y 45m. Nicolás Guerra por Vilches (UC).

Incidencia: 23m. del segundo tiempo expulsado Diego González (RC).

Amonestados: Reyes, Echeverría, Araos y Pinilla (U). Centurión, Cardozo, Donatti y Musso (RC).



Árbitro: Enrique Cáceres (Paraguay).

Estadio: Nacional, de Santiago de Chile.