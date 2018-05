Racing no pudo con Cruzeiro de Belo Horizonte, con el que perdió por 2-1, en partido correspondiente a la última fecha del grupo E de la Copa Libertadores. En el estadio Mineirao, el conjunto brasileño logró el triunfo que le permitió apoderarse del primer lugar de la llave, por diferencia de gol, luego de que ambos elencos compartieran la punta con 11 unidades cada uno.

Cruzeiro anotó rápido con las conquistas de Thiago Neves (PT. 3m.) y Lucas Silva (PT. 10m.). Racing descontó por medio de Ricardo Centurión (PT. 28m.). Los dos equipos avanzaron a los octavos de final de la competencia continental. De este modo, el equipo de Avellaneda culminó el primer semestre de la temporada con una racha adversa de tres tropiezos seguidos: 1-3 con Colón de Santa Fe (por Superliga), 0-1 con Sarmiento de Resistencia (por Copa Argentina) y 1-2 con Cruzeiro (por Copa Libertadores).



El ritmo frenético de Cruzeiro en el arranque hizo presagiar una goleada. Con el uruguayo De Arrascaeta como timonel, el equipo de Belo Horizonte salió a arrollar a su adversario.

Y en la primera chance que tuvo, a los 3 minutos, el conjunto local cantó gol, con una aparición de Thiago Neves, que rubricó una buena maniobra individual del picante delantero Sassá.

A los 11minutos, en tanto, llegó el segundo del elenco del DT Mano Menezes, cuando Lucas Silva le robó el balón a Augusto Solari en la salida, se adelantó unos metros y despachó un remate ajustado, que ingresó junto al palo derecho de Juan Musso. Racing lucía desbordado. Sin reacción en la mitad de la cancha y con defensores que mostraban su falta de distancia cada vez que Cruzeiro amenazaba con pisar territorio rival.



Hasta que Centurión comenzó a animarse y se soltó por izquierda. Sobre los 27, una subida de Pillud por derecha provocó un centro a la carrera y, tras un rebote, surgió Centurión para meter una volea, que ingresó junto a un poste. El tanto inspiró a la escuadra de Avellaneda que encontró mayor diálogo, con los encuentros Cardozo-Centurión, que abastecieron bien al pibe Lautaro Martínez, en su partido despedida con la camiseta de la Academia.



Lo tuvo Solari, que se desprendió en una rápida contra, y la pelota pegó en un palo. Lo tuvo Lautaro Martínez, que le pegó apurado -tras centro de Centurión- y desperdició el empate.

El segundo tiempo tuvo un desarrollo que fue de área a área, pero no contó con tantas situaciones de peligro, porque los dos equipos anduvieron flojos en las terminaciones.

Racing llevó la iniciativa, apretando unos metros más arriba. El elenco de Avellaneda tuvo una situación más que clara para igualar, con una réplica de Centurión, que metió una corrida atlética y disparó desviado, luego de una habilitación del arquero Musso. Cruzeiro había inquietado un tiempo antes, con una hábil maniobra de amague de Sassá, que culminó con un tiro bajo que exigió una buena respuesta del guardavallas visitante.

Pero el equipo de Avellaneda decidió liberar a los laterales (para ello replegó a Diego González junto a los centrales) para intentar progresar por las bandas. Y una excursión de Pillud por derecha, a los 33 casi otorga dividendos, cuando Centurión metió un cabezazo al cuerpo del arquero Fabio, que salvó en última instancia.



El conjunto del Chacho Coudet peleó hasta el final pero no pudo, porque Cruzeiro mantuvo la ventaja y se quedó con el primer puesto del grupo por diferencia de gol (+10 contra +6), en un cabeza a cabeza en el que los dos líderes cosecharon 11 puntos cada uno. Por el tercer puesto de la zona, Vasco da Gama, el otro representante brasileño de la llave, le ganó por 2-0 a Universidad de Chile en condición de visitante y accedió a la Copa Sudamericana. El equipo carioca se impuso con los tantos marcados por Bruno Silva (Pt. 15m.) y Yago Pikachu (St. 37m.)



-Síntesis-

Cruzeiro: Fabio; Lucas Romero, Leo, Dedé y Egidio; Henrique y Lucas Silva; Robinho, Thiago Neves y Giorgian De Arrascaeta; Sassá. DT: Mano Menezes

Racing: Juan Musso; Iván Pillud, Miguel Barbieri, Alejandro Donatti y Alexis Soto; Diego González; Augusto Solari, Neri Cardozo y Ricardo Centurión; Lisandro López y Lautaro Martínez. DT: Eduardo Coudet

Goles en el primer tiempo: 3m. Thiago Neves (C), 11m. Lucas Silva (C); 27m. Centurión (R)

Cambios en el segundo tiempo; 19m. Rafael Sobis por Thiago Neves (C), 26m. Bruno Silva por Robinho (C), 28m. Matías Zaracho por Solari (R); 32m. Raniel por Sassá (C); 37m. Brian Mansilla por Cardozo (R); 40m. Lucas Orban por Barbieri (R)

Amonestados: Solari, Lautaro Martínez, Barbieri, Diego González (R), Robinho, Leo, Lucas Romero (C)

Árbitro: Andrés Rojas Noguera (Colombia)

Estadio: Mineirao (Belo Horizonte)