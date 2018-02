Martínez, que fue observado por tercera vez en este mes por el técnico del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, anotó los tres primeros goles "académicos".

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta y el brasileño Robinho, con un espléndido tiro libre, fueron los autores de los goles del equipo dirigido por Mano Menezes.

El equipo hoy dirigido por Ariel Broggi, ya que Eduardo Coudet no pudo debutar internacionalmente con la Academia por una suspensión que data de 2016, cuando dirigía a Rosario Central, comenzó manejando la pelota con un buen trabajo de Nery Domínguez en el medio.

Por ese entonces Lautaro Martínez y su retornado ladero Lisandro López le dieron al equipo de Avellaneda frescura en el ataque, donde Ricardo Centurión apareció poco.

El gol de Racing conseguido por Martínez a los 12 minutos hizo que Cruzeiro se adelantara sobre el campo de su rival, tomara el control de la pelota y generara varias situaciones de las cuales una terminó en el empate parcial de De Arrascaeta.

La visita tuvo inmediatamente después tres chances en una misma jugada, pero el palo y el arquero Juan Musso se lo impidieron.

Pero de a poco el local retomó el dominio de la pelota y tuvo su recompensa cerca del final, nuevamente gracias a un gol de Martínez, que había perdido el balón en el origen de la jugada que determinó el empate parcial de los de Belo Horizonte.

El segundo tiempo transformó el desarrollo en un ida y vuelta constante, con Cruzeiro saliendo decidido a buscar el empate y Racing tratando de rematarlo de contra.

En ese aspecto se hizo fuerte la visita en el medio campo,manejó esa zona y a partir de ahí impuso por momentos su superioridad.

Pero Martínez está angelado y apenas superado el cuarto de hora, cuando mejor estaban los brasileños, con un preciso cabezazo tras un centro desde la izquierda de Centurión puso el que parecía el definitivo 3 a 1. Se regodeaban Sampaoli en el palco y Guillermo Francella en la platea. El triunfo parecía sellado.

Pero apenas siete minutos después Cruzeiro descontó con un preciso tiro libre del "Robinho blanco" que tiene Cruzeiro y otra vez a sufrir para el público racinguista que copó el Cilindro.

Y nuevamente, cuando la presión de los visitantes hacía tambalear a la última línea local, una pared entre Centurión y el ingresado Augusto Solari terminó con la conquista del ex River y Estudiantes para llevar definitiva tranquilidad a la parcialidad "albiceleste".

La innecesaria expulsión de Renzo Saravia por doble amarilla en el final no apagó ni un rescoldo de la alegría que había invadido la noche de Avellaneda.



Síntesis



Racing: Juan Musso; Renzo Saravia, Alejandro Donatti, Leonardo Sigali y Alexis Soto; Nery Domínguez; Neri Cardozo; Matías Zaracho y Ricardo Centurión; Lisandro López y Lautaro Martínez. DT: Eduardo Coudet.



Cruzeiro: Rafael; Lucas Romero, Manoel, Murilo y Egidio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho y Rafinha; Giorgian De Arrascaeta y Fred. DT: Mano Menezes.



Goles: En el primer tiempo: 13min. y 44min. Martínez (R) y 29min. De Arrascaeta (C). En el segundo tiempo: 17min. Martínez (R), 24min. Robinho (C) y 31min. Solari (R).

Cambio: En el primer tiempo: 6min. Rafael Sobis por Fred (C). En el segundo tiempo: 19min. Thiago Neves por De Arrascaeta (C), 28min. Augusto Solari por Zaracho (R), 36min. Federico Mancuello por Robinho (C), Marcelo Meli por Martínez (R) y 41min. Matías Zaracho por Centurión (R).

Amonestados: Martínez (R) y Mancuello (C).

Incidencia: 44m. del segundo tiempo expulsado Saravia (R).

Cancha: Racing Club.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).