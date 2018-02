River, con dos goles de Ignacio Scocco, cortó una racha de tres derrotas seguidas con la victoria de esta noche sobre Olimpo de Bahía Blanca por 2-0, de local, en un partido por la 14ta. fecha de la Superliga Argentina de fútbol.



Scocco, ex Newell’s Old Boys de Rosario, convirtió a los 11 y 37 minutos del periodo final, el segundo con una magistral apilada de rivales que inició fuera del área y dentro de ella con el arquero Jorge Carranza como último obstáculo.





River, con el triunfo, llegó a 18 puntos, quince menos que el líder Boca Juniors, mientras que Olimpo, con la derrota (la tercera consecutiva), se quedó con 9 unidades y se mantuvo en puestos de descenso con un promedio de 1.067.



Los primeros 45 minutos mostraron al equipo local ambicioso, más allá de algunas fallas en el inicio y final del primer tiempo, pero sin un funcionamiento aceitado.



El 4-2-2 que propuso Marcelo Gallardo no le dio a River el volumen de juego necesario para quebrar la paridad. No obstante, el equipo local tuvo las chances más claras en los pies de Gonzalo Martínez y Scocco, pero falló en la definición.



Olimpo, con el mismo esquema, contó con sus oportunidades, pero Franco Armani y la falta de puntería lo privaron del gol. Pero el conjunto bahiense logró maniatar en cierta a forma a River, ya que no le permitió desarrollar su juego. Eso se extendió en el comienzo del segundo período, donde contó con una nueva ocasión de gol, que fue bien resuelta por Franco Armani, que debutó en el arco "millonario".



River, allá de sus dudas, mantuvo la intensidad, fijó su mirada en el arco rival y alcanzó la apertura del marcador (sin importar los merecimientos) con un soberbio tiro libre de Scocco (avisó en el primer tiempo), a los 11 minutos. De ahí en más el equipo de Gallardo se potenció, mejoró en el manejo de la pelota y poco a poco generó riesgo y dominó a su rival.



A todo esto, Christian Bassedas, el DT de Olimpo, movió el banco, pero nada varió. A esa altura era todo de River. De hecho, Gallardo mandó a la cancha Pratto, se perdió un par de goles, y al colombiano Juan Quintero (debutó) y River estuvo más cerca del segundo que el conjunto bahiense del empate. Y sobre los 37', Scocco, la gran figura de la cancha, hizo una jugada fantástica y decretó el 2-0 final.

Síntesis



River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez y Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.



Olimpo: Jorge Carranza; Pablo Rosales, Sergio Ojeda, Matías Cahais y Nicolás Pantaleone; Emiliano Tellechea, Gonzalo Porras, Franco Bellocq y Lucas Villarruel; Luis Vila y Franco Troyansky. DT: Christian Bassedas.

Goles en el segundo tiempo: 11m. y 36m. Scocco (RP).

Cambios en el segundo tiempo: 8m. Lucas Mancinelli por Tellechea (O); 17m. Said Llambay por Rosales (O); 19m. Lucas Pratto por Santos Borré (RP) y Juan Quintero por Fernández (RP); Daniel Ibáñez por Villarruel (O); y 38m. Rodrigo Mora por Scocco (RP).

Amonestados: Cahais, Ojeda, Porras (O).

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental.