River empató sin goles con Colón, en Santa Fe, y de esta manera ya no podrá alcanzar el lote de los cinco clasificados para la Copa Libertadores 2019, algo que también le ocurre a su rival, por lo que ahora ambos deberán pugnar por un espacio para la Sudamericana del año próximo.

Los intereses de ambos equipos pasaban por el mismo lugar, ya que ambos están en la orilla de la clasificación a la Copa Sudamericana, pero del lado de afuera (entran hasta el undécimo puesto; River está duodécimo y Colón decimotercero), por lo que un triunfo era, más que vital, imprescindible.

Ante este panorama el local se sintió, pese a que su rival era uno de los dos más grandes del fútbol argentino, con la necesidad de salir a golpear de entrada, y de hecho así lo hizo.

El "sabalero" presionó en mitad de cancha y llegó con fluidez por los costados, sobre todo el izquierdo de la defensa riverplatense, aprovechando las subidas de Gustavo Toledo, el lateral ex Banfield e Independiente que sorprendía con sus proyecciones al punto de quedar en dos oportunidades mano a mano con Franco Armani.

En la primera que tuvo, Toledo no se animó a pegarle al arco desde posición oblicua ante la salida del arquero y en la siguiente se vio obligado a definir de zurda, su pierna menos hábil, y la pelota se fue rozando el palo derecho.

Toledo, a quien Gerardo Martino tuvo en una nómina previa a la Copa América de Chile 2015 en el seleccionado argentino, era la llave que podía abrirle la puerta del gol a los dirigidos por Eduardo Domínguez, aunque esto también resultaba un problema porque no era justamente el más apto para girarla.

Por contrapartida River se sentía maniatado por esa presión constante de los anfitriones, aunque conforme pasaban los minutos y mientras su rival se desgastaba sin poder convertir, se iba animando de a poco a tratar de pisar más firme en esa media cancha que le resultaba tan hostil. Claro que para afirmarse definitiva en esa región iba a tener que transcurrir todo el primer tiempo, porque recién en la segunda mitad del partido logró River tomar las riendas del desarrollo ante un adversario que pareció entregar todo en los 45 minutos iniciales.

Claro que para ello contribuyeron en mucho los cambios realizados por el entrenador Marcelo Gallardo, quien había sorprendido en el arranque al colocar como titular al postergado Ignacio Scocco. Pero en el segundo período el "Muñeco" eligió a Lucas Pratto para reemplazar al uruguayo Rodrigo Mora, al colombiano Rafael Santos Borré por el mencionado Scocco y, fundamentalmente, a otro "cafetero", Juan Fernando Quintero, para suplir a un poco participativo Gonzalo Martínez.

Esas variantes mejoraron notablemente a River, pero también quedó la sensación que había desperdiciado un tiempo en ir por todo, y al final eso le terminó pasando la factura de quedarse sin nada, porque exactamente eso significó para los "millonarios" el empate en cero. Y para Colón también.