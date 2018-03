El entrenador del seleccionado de fútbol argentino, el santafesino Jorge Sampaoli, admitió este jueves que “Argentina es mucho más el equipo de (Lionel) Messi” que el suyo, a 24 horas del partido ante Italia, en Manchester, el primero de los dos amistosos que jugará en Europa.

"Argentina es mucho más el equipo de Messi que el mío. Leo está en una etapa de madurez y grandeza, de responsabliidad, y es un jugador que potencia a todos sus compañeros”, expresó Sampaoli en la rueda de prensa que ofreció en Manchester.

El entrenador formado en Newell’s Old Boys también le dedicó elogios al delantero Gonzalo Higuaín, quien regresa al seleccionado nacional luego de haber sido uno de los más cuestionados por el público y la prensa, que lo responsabilizó por sus actuaciones en las finales perdidas ante Alemania en el Mundial de Brasil 2014 y ante Chile en las definiciones de las Copas América de 2015 y 2016.

"A Higuaín en la actualidad lo veo potenciado en el Mundial, donde se puede reflejar lo que es, uno de los mejores centrodelanteros del mundo”, consideró Sampaoli en alusión al goleador de la Juventus, de Italia.

En tanto, sobre el cordobés Paulo Dybala, compañero de Higuaín en la “Juve”, y Mauro Icardi (del Inter de Milán), Sampaoli dio a entender que los dos delanteros están lejos de tener asegurado un lugar en la lista mundialista.

Sobre Dybala, aclaró que “o no supimos ensamblarlo o él no se adaptó a la idea. Evaluaremos si los que están son mejores que Dybala”.

Con respecto a Icardi, el técnico manifestó que “vimos que hay diferencias entre Icardi en su club e Icardi en la Selección. No descarto a Icardi para el Mundial, pero no hay mucho tiempo de adaptación en el seleccionado”.

Por último, en relación con Sergio Agüero, Sampaoli opinó que “el Kun está en un gran momento. El mejor que vi es el de Independiente con sus trancos, sus gambetas, y queremos volver a ese Kun”.

Para el seleccionador argentino, que no dio el equipo porque “lo tengo pero aún no se los confirmé a los jugadores”, los amistosos contra Italia y España en esta gira “permitirán consolidar la lista de jugadores de cara al Mundial”. Por eso, intentará darles minutos a todos.

Por caso, sobre la posibilidad de que Wilfredo Caballero sea el arquero titular contra Italia, Sampaoli expresó: “Trataré de darle un partido a cada arquero para sacar conjeturas. La idea es tratar de probar los tres arqueros, contra España tal vez le demos un tiempo a cada uno. Estamos siguiendo otros pero no pude traer más”.

"Hay que adecuarse al tiempo que tenemos de trabajo. Lo más importante en estos partidos es seguir creciendo con nuestra idea de juego. Los nuevos convocados se adaptaron muy bien. Entienden la idea y también cuentan con la ayuda de los más experimentados”, añadió el DT.

Sampaoli aseguró que “la única forma de enfrentar el Mundial es disfrutándolo. Y en eso estamos enfocados. No es justo decir que estos jugadores son perdedores porque no lograron el título en los últimos Mundiales y Copas América. Los rivales respetan siempre a la Selección Argentina, y esta camada de jugadores elevó ese respeto”.

"Pensamos que somos candidatos en el Mundial de Rusia, el escudo ya nos hace candidatos. Es nuestra idiosincrasia, no podemos evitarlo. Queremos potenciar la imagen de la Selección. Todos nos dan como protagonistas. Y no dudamos en ningún momento de que el equipo debe ser protagonista de principio a fin en cada partido. No va a ser el Mundial de la especulación para Argentina”, sostuvo el oriundo de Casilda.



Sampaoli se definió como un técnico ofensivo: “En mi caso, la identificación se basa en pensar mucho más en el arco de enfrente que en el propio”, resaltó.

"A mí siempre me gusta que los jugadores me digan cómo se sienten más cómodos. Y la Selección tiene futbolistas muy flexibles, lo que nos da muchas variantes”, explicó.

Además, confió que “en defensa no va a haber rigidez de tres, sino flexibilidad de cuatro” y que “Nicolás Tagliafico y Fabricio Bustos son laterales más naturales y los probaremos como variante”, agregó.

"El martes, luego de estos dos partidos competitivos, podré tener más claridad sobre los jugadores que estamos buscando. Más allá de los resultados en esta gira, sacarme mis dudas respecto a los jugadores que estamos evaluando”, concluyó Sampaoli.