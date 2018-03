El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, confirmó este lunes que Lionel Messi “está bien para jugar” el próximo martes ante España, con lo que despejó la gran duda de cara al amistoso que disputará en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, que servirá de preparación para el Mundial de Rusia.



"Hoy entrenó normal, con el grupo, así que está ok para jugar", aseguró el director técnico santafesino al inicio de la conferencia de prensa que brindó en el estadio del Atlético de Madrid.



Sampaoli aclaró que "si hubiera algún riesgo, Leo lo habría manifestado, como lo hizo ante Italia y no jugó".

"Se probó ayer, ha probado hoy y está bien, no creo, salvo que haya un proceso inflamatorio, que haya ningún inconveniente para que juegue", insistió.



La conferencia giró inevitablemente alrededor de la figura del astro del Barcelona, sobre quien recae todo el peso del conjunto Albiceleste.



"Es imposible enseñarle algo a Messi, estamos en un lugar donde Leo es inalcanzable", enfatizó.



Además, aclaró qué fue lo que quiso decir cuando afirmó que el equipo es más del crack que suyo: “Messi tiene la capacidad de ser el mejor del fútbol y tiene también la capacidad de comunicarlo dentro del campo. Por él pasan un montón de cosas que a lo mejor no pasan por otros futbolistas. Sería muy bueno que las cosas circulen alrededor de Leo”.



También explicó que su trabajo es lograr el mejor entorno para que Messi se sienta cómodo.



"A Leo hay que entenderlo y provocar que su estado de confort sea el óptimo, construir un equipo que esté relacionado con esta historia. Debemos establecer esa armonía que necesita el mejor jugador del mundo, un entorno que sea favorable para él", ahondó.



"A partir de Messi se crean muchos vínculos, se adueña de un lugar que en el campo es muy importante. Tenemos que interpretarlo y desarrollarlo", sugirió.



En ese sentido, sostuvo que él tiene que “aprender, para saber”, pero, aclaró que “por suerte Leo está muy abierto e interactúa mucho respecto al tema de cómo se siente en el campo de juego”. "Su mente está mucho más desarrollada que la del resto y está muy comprometido”, completó.

"Dybala no está en la gira porque queríamos ver otros jugadores, pero tiene chances de ir al Mundial"



"Paulo (Dybala) no está en esta gira porque queríamos ver a otros jugadores, pero sigue estando muy presente en mi cabeza y tiene posibilidades de ser citado. Lautaro Martínez da resultado en el fútbol argentino, deberá acomodarse en el fútbol italiano en un juego muy cerrado", reveló el entrenador del combinado albiceleste sobre los delanteros que tienen posibilidades de ir a Rusia.

"Hay que restablecer la cultura del fútbol argentino"

"Nosotros no tenemos necesidad de copiar modelos, de España rescato que encontró una identidad innegociable con jugadores de buen pie y posesión de balón. Nosotros tenemos que restablecer la cultura del fútbol argentino para ser competitivos conjuntamente. El individualismo hace que compartir una idea sea muy difícil", declaró Sampaoli.

"Debemos disputarle la posesión a España"

"Nosotros debemos competir contra el potencial de España, defendernos sin la pelota sería un error. Tenemos que disputarle la posesión al rival, no acelerar los ataques y tener valentía. El grupo entrenó de una forma increíble, con mucho esfuerzo por encontrar la forma para ser fuertes en un estadio complicado ante un rival muy grande", aseguró el entrenador de la Selección sobre el planteo táctico que usará ante España. "Iniesta puede tener el rol de Messi en España"

"Iniesta es, de tres cuartos en adelante, el que puede entender el juego con mucha más claridad en base a la elección del pase final, como Messi. Para ese rol también tienen grandes jugadores, como Isco, (Marco) Asensio y (David) Silva, que no estará", sostuvo "Sampa" sobre la técnica de los mediocampistas españoles.