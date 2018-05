San Martín de Tucumán construyó este domingo una cómoda victoria sobre Agropecuario Argentino, al que superó por 3 a 0, y avanzó a la final del torneo Reducido de la Primera B Nacional donde definirá el segundo ascenso a la Superliga con Sarmiento de Junín, que en la otra llave semifinal dejó en el camino a Brown de Adrogué.



El conjunto tucumano tenía ventaja deportiva sobre su rival, por haber terminado mejor ubicado en la tabla general, y le bastaba con el empate para clasificarse porque en la ida igualaron 0 a 0, pero aprovechó las ventajas que le otorgó la defensa rival para conseguir una victoria sin sobresalto, ya que antes de la media hora de juego tenía todo resuelto.



Claudio Bieler, capitán y goleador de los tucumanos, fue la gran figura del encuentro ya que aportó dos goles y asistió a Matías García en la primera conquista, la que le dio al local la tranquilidad necesaria para encarar el encuentro.



El centrodelantero bajó con mucha categoría un pelotazo de Juan Galeano y cuando enfrentó a Fabián Assmann tocó la pelota al medio para que García defina con el arco a su disposición.



En el segundo gol, los delanteros tucumanos presionaron en la salida; le robaron el balón a Lucas Vesco y Bieler no perdonó, en tanto que un grosero de error de Assmann, que perdió la pelota al intentar eludir en el área chica, le permitió al anotar el segundo personal y el tercero del equipo.



Apenas 10 minutos duraron las buenas intenciones de Agropecuario que salió decidido a complicar al dueño de casa, pero el gol de García dejó a los dirigidos por Eduardo Gamboa golpeados desde lo anímico y futbolístico.



San Martín mostró autoridad y oficio para encarar una instancia decisiva como esto y marcó diferencias con el aporte de algunas individualidades, especialmente Bieler, Juan Galeano y Walter Busse.



Una multitud acompañó a San Martín y en el estadio de La Ciudadela hubo más de 25.000 personas ya que los dirigentes anunciaron en las primeras horas del día que las localidades que salieron a la venta se agotaron.



El “Santo”, que busca retornar a la máxima categoría, enfrentará en la final a Sarmiento, al que le ganó 2 a 0 cuando se enfrentaron esta temporada por la B Nacional.



El primer partido de la serie decisiva se jugará el fin de semana en Junín y la revancha una semana después en La Ciudadela, aunque en esta ocasión ya no habrá ventaja deportiva por lo que, si no hay un ganador al término de los 180 minutos, el ascenso se definirá con remates desde el punto del penal.



Sarmiento llegó a la instancia decisiva luego de vencer esta tarde, de visitante, a Brown de Adrogué por 4 a 2, luego de empatar 1 a 1 en el cotejo de ida.

Síntesis

San Martín (Tucumán): Ignacio Arce; Rolando Serrano, Lucas Acevedo, Ismael Benegas y Maximiliano Martínez; Walter Busse, Alejandro Altuna, Juan Galeano y Matías García; Gonzalo Rodríguez y Claudio Bieler.

DT: Rubén Forestello.



Agropecuario Argentino: Fabián Assmann; Exequiel Narese, Lucas Vesco, Juan Tejera y Agustín García Basso; Juan Manzoco y Jonathan Blanco, Cristian Barinaga y Diego Lagos; Martín Prost y Facundo Parra.

DT: Fernando Gamboa.

Goles en el primer tiempo: 8m García (SM) y 26m Bieler (SM).

Gol en el segundo tiempo: 9m Bieler (SM).



Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Gonzalo Urquijo por Manzoco (A), 31m Franco Costa por G. Rodríguez (SM), 36m Sergio González por Bieler (SM), 41m Edgardo Maldonado por Lagos (A) y 44m Damián Arce por García (SM).



Amonestados: Bieler (SM); Manzoco, Unquijo, Lagos, Parra y Narese (A)

Cancha: San Martín de Tucumán.



Árbitro: Pablo Dóvalo.