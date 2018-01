“ San Pablo no quiere vender a (Lucas) Pratto. Mañana, el jugador viaja a Brasil”, expresó Gustavo Goñi, apoderado del ex atacante de Vélez Sarsfield, Unión de Santa Fe y Universidad Católica de Chile, entre otras instituciones. El empresario resaltó que “es imposible” que el delantero se presente en el arranque de la pretemporada 'millonaria', programada para el miércoles en Ezeiza y agregó que “al día de hoy no hay una oferta formal de River por su pase”.

“Más allá de lo que dice la prensa no tengo ninguna información de ofrecimiento formal”, sostuvo Goñi a Radio Continental (AM 590). El representante insistió en que “si la propuesta es buena” Pratto vería con buenos ojos regresar a la Argentina, para estar “cerca de su hija”, dijo.

En otro orden, caída la posibilidad de llegada del volante central Damián Musto (Tijuana, México), los radares de la entidad de Núñez se orientan ahora hacia otros dos nombres.

Uno de ellos es el de Lucas Menossi, de muy buen comienzo de temporada en Tigre. El otro, en tanto, es el del colombiano Kevin Balanta, quien actúa en Deportivo Cali.

El equipo que dirige Marcelo Gallardo arrancará la pretemporada este miércoles, en el predio de Ezeiza, y el viernes 5 emprenderá viaje hacia Miami, donde efectuará el tramo mayoritario de la preparación.