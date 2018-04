Argentina dejó de caminar por la cornisa y alcanzó la igualdad con Chile, 2-2 en la serie al mejor de cinco puntos que animan en San Juan por la Zona Americana I de la Copa Davis, merced a la victoria que logró Diego Schwartzman sobre Nicolás Jarry por 6-4 y 6-4.



Schwartzman, ubicado en el puesto 15 del ranking mundial de la ATP, salió a jugar sin margen de error y superó a Jarry (64) en una hora y 38 minutos ante 5.000 espectadores que colmaron el estadio Aldo Cantoni, en la capital sanjuanina.



La serie entre argentinos y chilenos se definirá en el quinto punto que animarán a continuación el argentino Guido Pella (87) y el chileno Christian Garín (217).



En el caso de ganar, Argentina tendrá la posibilidad de jugar un Repechaje en septiembre próximo ante un rival que se conocerá el miércoles próximo en el sorteo que la Federación Internacional de Tenis (ITF) efectuará el miércoles próximo en Londres, y si le toca perder deberá revalidar su plaza en la zona continental también en septiembre, ante Ecuador.



La serie entre argentinos y chilenos había comenzado adversa ayer con el triunfo de Jarry sobre Nicolás Kicker por 4-6, 7-6 (8-6) y 6-2, pero luego llegó la igualdad de la mano de Diego Schwartzman, quien venció a Christian Garín por 7-6 (7-2), 6-7 (2-7) y 6-2.



En el punto de dobles, el tercero de la eliminatoria, Hans Podlipnik y Nicolás Jarry vencieron a Guido Pella y Máximo González por 6-7 (7-9), 7-5 y 6-3 y dejaron a la Argentina al borde de la derrota.



Con ese escenario, salió a jugar el "Peque" en el estadio Aldo Cantoni y no falló, ya que jugó muy concentrado desde el inicio y construyó de a poco su victoria.



Schwartzman, con un tenis ofensivo y precisión en la devolución, se puso 4-0 arriba en el marcador en apenas 13 minutos y lanzó un grito mientras miraba al capitán Daniel Orsanic, para alentarse y ahuyentar los fantasmas típicos de la Davis. Sin embargo, el "Peque" frenó su ímpetu inicial y el chileno, que había ganado el dobles un rato antes, reaccionó y su puso a tiro 3-4 con un quiebre de servicio. Schwartzman no perdió concentración, retomó su plan inicial y se llevó el parcial por 6-4 ante la algarabía del público, que no cesaba en su aliento.



En el segundo parcial, el chileno ajustó su derecha y le dio réditos, ya que todo lo que antes tiraba afuera comenzó a ir adentro y así quebró al argentino y se adelantó 3-1 y luego estiró a 4-1.



El argentino, quien había superado al chileno dos veces este año, en Río de Janeiro y Miami, retomó su plante inicial, igualó 4-4 y no falló a la hora de definir, así la eliminatoria de trasladó a un quinto punto.



Fue bueno lo de Schwartzman, aunque para que cobre mayor importancia deberá ganar el bahiense Pella así Argentina queda en la puerta de regresar al Grupo Mundial.