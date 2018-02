En un momento fue considerado como la gran esperanza del boxeo argentino, Jorge José Fernández nacido en la Capital Federal el 28 de septiembre de 1930, murió a los 82 años como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio y sus restos fueron cremados en el Cementerio de la Chacarita.



De gran arraigo popular, el hombre de Pompeya combatió en los EE.UU en 12 ocasiones hasta llegar a la disputa de la corona mundial con Emile Griffith. Manejaba sabiamente las distancias; de golpes contundentes y gran y sostenido ritmo.



Fue uno de los mejores peleadores del país, de bien mensurada categoría internacional. Pese a ser un natural peso welter, reinó como campeón argentino superwelter; argentino y sudamericano mediano, y campeón español mediano



La carrera profesional de Jorge se extiende de 1953 a 1973. Su record en el ring fue apabullante: 130 peleas en total; 117 ganadas; 3 empatadas; sólo 10 perdidas y 84 victorias por K.O. (el 64,63%). Fue uno de los más destacados en la historia del boxeo mundial. De los miles de púgiles profesionales que hubo hasta hoy, muy pocos, alcanzaron los veinte años de actividad superando los 80 triunfos por knock out.



Otra rareza, más para un boxeador no estadounidense ni europeo, sobre todo en su época, de campeonatos unificados y pocas categorías: estuvo primero en el ranking mundial en tres divisiones: welter, mediano junior y mediano. Fue campeón argentino, sudamericano y, casi al retirarse, español. En 1962, no fue campeón mundial por los errores del árbitro de su pelea por la corona contra Emile Griffith.



El Gallego, sobresaliente estilista y maestro noqueador, fue uno de los más completos púgiles argentinos. Jorge, desde el comienzo de su trayectoria profesional, estuvo invicto en 50 peleas consecutivas, con un empate y 34 K.O.



A lo largo de su carrera, desarrollada en Argentina, Estados Unidos y Europa, venció a destacadísimos rivales, como Martiniano Pereyra (su primer vencedor), Alfonso Moreno (KO 1), Adalberto Ochoa (KO 4), Ángel Ahumada (KO 7), Joe Miceli (KOT 7), Isaac Logart, Ted Wright, Charley Scott y Denny Moyer (dos veces).



El 3 de septiembre de 1966, el Torito de Pompeya perdió en el Luna Park el título de argentino de Peso Mediano ante Carlos Monzón. La pelea la perdió por puntos en 12 rounds. Luego, el 10 de junio de 1967 Fernández, se enfrentó con Monzón, perdiendo esta vez el Campeonato Sudamericano.



Debut y largo invicto



Su debut profesional se produjo el 28 de octubre de 1953 venciendo a José Leiva por KOT 2 en Buenos Aires. Perdió el invicto con Martiniano Pereyra por puntos cuando disputó el campeonato argentino de peso welter, en sensacional pelea realizada el 10 de agosto de 1957. Era su 47ª presentación.



Pero sus victorias continuarán hasta que en 1958 el cubano Isaac Logart lo noqueó en la novena vuelta en el Luna Park el 29 de noviembre, aunque se atribuyó la derrota a un golpe bajo. Hasta ese momento, Fernández había cosechado triunfos valederos frente a boxeadores de la talla de Luis Salinas, Alfonso Moreno, Adalberto Ochoa, a quién le dio una verdadera paliza, y la revancha por puntos que le ganó a Pereyra.



El negro Thompson, Moyer y Logart



En 1959 encontró otro escollo, el único en un año también pleno de triunfos en Luis Federico Thompson. Perdió por puntos en un combate que quedó para el recuerdo por su mediocridad.



Al año siguiente se embarcó para EE.UU donde combatió en 12 ocasiones. Ganó 9 de ellas, 7 por puntos y 2 por K.O. Fueron sus vencidos, entre otros, Denny Moyer, Ted Wreight y el cubano Logart.



Las derrotas contra el campeón mundial Emile Griffith. Las dos primeras por puntos y la tercera por K.O.T. en la vuelta 9 cuando le disputaba la corona en Las Vegas el 8 de diciembre.



De regreso a la Argentina, el 5 de diciembre de 1964 le arrebató el título de la categoría mediano a Héctor Mora al ganar por abandono en el 8ª round en el Luna Park.



En 1965 no realizó ninguna defensa de la corona que la perderá el 3 de septiembre de 1966 por puntos ante el ascendente Carlos Monzón. Sin embargo llegó después la conquista del cetro sudamericano ante el brasileño Fernando Barreto por K.O.T en el 7º round el 10 de junio de 1966. Ese título permaneció en su poder durante un año.



Carlos Monzón se lo quitó al vencerlo por puntos en el Luna Park el 10 de junio. Sus últimas peleas fueron con el alemán Klaus Peters Tombers perdiendo por KOT 2 en Hamburgo en 1973, y ese mismo año con el zaireño Clement Tshinza por puntos en Austria que fue su combate de despedida.



" Torito de Pompeya "



Cuando se radicó y nacionalizó español fue campeón de peso mediano de ese país. Entonces lo bautizaron “El Torito de Pompeya”. Jorge Fernández totalizó 126 combates ganando 113 con 81 K.O.; perdió 10 y empató 3. Un promedio de 9 peleas ganadas sobre 10 disputadas. Un récord extraordinario.