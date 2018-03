A escasas horas de culminar la serie por los octavos de final de la UEFA Champions League, se sorteó en la ciudad suiza de Nyon lo que serán los cuartos de la competencia más importante del mundo a nivel clubes, y que tendrá como atractivo el choque entre equipos italianos y españoles, más la eliminación entre los conjuntos ingleses.



Los choques de cuartos serán Barcelona - Roma, Juventus - Real Madrid, Sevilla - Bayern Munich y Liverpool - Manchester City, los cuales se llevarán a cabo el 3 y 4 de abril (dos partidos por día) y las revanchas serán una semana más tarde.



Aquellos que figuran en primer lugar serán los conjuntos que harán de local en la ida de la competencia. Cabe destacar que el sorteo se desarrolló de manera normal, es decir, que todos los equipos ingresaron en el mismo bombo y fueron sorteados sin distinción de país o posición en la etapa de grupos.



El conjunto de Lionel Messi vuelve a chocar contra la Roma como lo hiciera el año pasado. Barcelona jugará el primer partido en Catalunya, en el estadio Camp Nou, y el desquite tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Roma.



Messi y el equipo catalán tendrán enfrente a la Roma con los argentinos Federico Fazio (ex Ferro), Jonathan Silva (ex Estudiantes de La Plata y Boca) y Diego Perotti (ex Boca).



En tanto, el cotejo entre Merengues y Bianconeros reeditará la final del 2017 donde la escuadra de Cristiano Ronaldo se alzó con la 11° copa europea tras el 4-1 en Cardiff.



El equipo italiano tiene a los argentinos Gonzalo Higuaín (ex River) y Paulo Dybala (ex Instituto de Córdoba), y será local en Turin en el partido de ida, para definir la llave en el Santiago Bernabeu del Real Madrid, que tiene en sus vitrinas nada menos que 12 Ligas de Campeones e irá en busca de un nuevo récord: ganar tres Champions en forma consecutiva.



Será atractivo también el partido entre los ingleses de Liverpool y Manchester City, que garantizará un británico en semifinales. El Ciudadano cuenta con el argentino Sergio Kun Agüero (ex Independiente) y Nicolás Otamendi (ex Vélez), visitará Anfield Road en el cotejo de ida.



Finalmente, Sevilla, que vuelve a esta instancia tras 60 años de ausencia, se verá las caras con el poderoso Bayern Munich, que busca una nueva copa para su palmarés. El equipo español tiene a seis argentinos: Nicolás Pareja (ex Argentinos), Gabriel Mercado (ex Racing, Estudiantes y River), Ever Banega (ex Boca y Newell's), Joaquín Correa (ex Estudiantes), Guido Pizarro (ex Lanús) y Franco Vázquez (ex Belgrano).