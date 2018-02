El cotejo de la fecha 15 de la Superliga fue emotivo y con chances para los dos equipos, aunque la mayor insistencia y efectividad de los tucumanos tuvo su premio cuando Toledo, de cabeza, inclinó la balanza casi sobre el final.

El anfitrión se puso en ventaja con un penal (mano de Damián Schmidt) que "Pulguita" se encargó de ejecutar con precisión. Pero los sanjuaninos nunca bajaron los brazos y consiguieron la igualdad con el tanto de Claudio Spinelli, quien marcó un par de minutos después de ingresar en reemplazo de Pablo Magnín.

El triunfo "coqueteó" con los dos equipos ya que hubo chances en los dos arcos, pero finalmente se quedó en Tucumán porque Toledo demostró que el técnico Ricardo Zielinski no se equivocó al insistir por su contratación y marcó su primer gol con la camiseta "decana" el día de su presentación.

Atlético Tucumán tiene ahora 9 partidos invicto de local, suma 23 puntos y se mete otra vez en zona de clasificación para la Copa Sudamericana, aunque esta vez no le resultó sencillo salir airoso.

San Martín de San Juan, el último equipo que ganó en el Monumental -en junio del año pasado- parecía tener la fórmula para amargar a los tucumanos y lo complicó demasiado.

Otra buena labor de Augusto Batalla, quien tuvo varias atajadas decisivas, resultó fundamental para el triunfo de los norteños, que también contaron con el poder ofensivo de la nueva dupla de ataque conformada por Rodríguez y Toledo.



"Pulguita" se encargó de ejecutar el penal con fuerza y precisión para vencer a Luis Ardente y de esa forma llegó a los 119 goles oficiales con la camiseta de Atlético, con una cifra que le permite convertirse en el goleador histórico del club en Primera, honor que comparte con Juan Francisco Castro, futbolista que pasó por el club en los años '70 y 80 y que se destacara en los viejos Campeonatos Nacionales.



Síntesis



Atlético Tucumán: Augusto Batalla; Guillermo Acosta, Rafael García, Jonathan Cabral y Cristian Villagra; David Barbona, Rodrigo Aliendro y Nery Leyes; Favio Álvarez; Luis Rodríguez y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

San Martín (SJ): Luis Ardente; Gonzalo Prósperi, Damián Schmidt, Francisco Alvarez y Luis Olivera; Álvaro Fernández, Marcos Gelabert, Gabriel Carabajal y Martín Luque; Maximiliano Rodríguez y Pablo Magnín. DT: Néstor Gorosito.



Goles: En el primer tiempo, 25m Rodríguez (AT), de penal. En el segundo, 18m Spinelli (SM) y 42mM Toledo (AT).

Cambios: en el primer tiempo, 44m Claudio Mosca por Luque (SM). En el segundo tiempo, 15m Claudio Spinelli por Magnín (SM), 17m Francisco Grahl por Barbona (AT), 22m Nicolás Pelaitay por Gelabert (SM), 32m Mauricio Affonso por Leyes (AT), 43m Andrés Lamas por Toledo (AT)

Amonestados: Villagra, Toledo, Barbona y Grahl (AT); Luque, Gelabert y Álvarez (SM).

Cancha: Monumental "José Fierro"

Arbitro: Andrés Merlos.