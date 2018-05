Por Horacio Pascuariello

Salimos al Paraná medio en busca de los dorados entrerrianos aprovechando los últimos días tibios del otoño, y con la premisa de dar con sus inquietos dorados. La localidad elegida fue nuestra querida Santa Elena a unos 500 kilómetros de la capital federal, plena de naturaleza y con unos maravillosos balcones al rio que regalan postales cuando cae el día.

Para llegar a ella transitamos la ruta 6 con la grata sorpresa de verla mejorada y asfaltada a nuevo en casi su totalidad, entregándonos un viaje tranquilo y sin las sorpresas desagradables de antaño, que podían dejar grandes sustos y cubiertas rotas.

Allí nos recibió su titular en el área de turismo Gabriel Olivera, con quien antes de salir a pescar nos pusimos al día de las últimas novedades en los respecta a la localidad; como las travesías en kayak y los circuitos de ciclo turismo para quienes les gusta la aventura, propuestas que están online en www.santaelena.tur.ar.

Embarcamos con la guía de Lucas Zanon con quien comenzamos un recorrido por distintos puntos que tienen correderas, veriles y bañados a donde se esconde el tigre del Paraná esperando especies forrajeras como mojarras, pequeñas bogas y sabalitos. Probamos modalidades como fly cast, señuelos y carnadas, de las cuales la última opción fue la más eficaz y nos dio todas las capturas.

Los tamaños fueron medianos, o sea dorados que promediaron los tres kilogramos de peso y que comían con desconfianza las morenas que les ofrecíamos, situación que nos hizo perder muchos piques. Las piezas que logramos nos requirieron estar bien atentos a la llevada, y clavar en el momento exacto en que sentíamos que tomaba la carnada haciendo la pesca muy sutil y con el pulso bien afinado.

El ámbito es un tema aparte, y haya o no pesca se disfruta de cualquier manera navegar contra esos acantilados multicolores; es un privilegio para quienes aman la vida al aire libre y la fotografía. Este escenario además nos permite detener la embarcación y descender en cualquiera de sus playas para hacer pesca de costa en las correderas de piedras que se producen, según suba o baje el rio Paraná, gustito que les sugiero darse a los mosqueros durante las últimas horas del día y disfrutar de los saltos de un dorado con la caída del sol de fondo, impagable.

Cabe señalar que no probamos buscar otras especies, pero es factible dedicar parte de la jornada a la pesca variada, la que incluye surubíes de distintos portes, patíes de muy buen tamaño, chafalotes, amarillos, pico de pato y palometas, aunque la localidad se destaca por los armados, pez que tiene su propia Fiesta Nacional durante el mes de noviembre, y que este año tendrá la edición número 20, y se llevara a cabo los días 9, 10 y 11 con importantes premios y seguramente una gran convocatoria por ser unos de los mejores pesqueros de la región.

Como siempre nos sucede nos despedimos con fuertes abrazos de todos nuestros amigos con la promesa de volver a vernos.

Noticias

Aniversario

La Asociación Argentina de Pesca cumple 82 años manteniendo en alto la tradición de la pesca deportiva en todos los sentidos. Para festejarlo realizara dos importantes eventos, el primero el día 3 con su clásico torneo, y el 9 una gran cena para sus socios.

Precursores

Saludamos a el Club de Caza y Pesca San Huberto, precursora en la formación de pescadores con mosca, en su 60° Aniversario. Fue creado el 3 de junio de 1958 logrando llevar adelante una tarea constante en pos de los amantes del aire libre, contando actualmente con varias sedes y un reconocido plantel de docentes en pesca deportiva. Conoce sus actividades en www.clubsanhuberto.com.ar

Fecha en el Olivos

Festeja el 25 de mayo con amigos en el Club de Pescadores Olivos. A partir de las 9 se llevara adelante un concurso de pesca de pejerreyes de flote a la pieza mayor con muchos premios. El costo es de apenas 150 $ y por informes podes llamar al 4790 0050.

El Pique

RIOS

Cuenca del Salado. Informe del Pesquero Don Eduardo. El pique de pejerrey sigue bastante bien. El río está en bajante y el agua, viene más limpia, que en días anteriores. Se está pescando cerca de la orilla con línea de tres boyas a 30 a 40 cms de profundidad y con anzuelos chicos. La carnada mojarras y filet de dentudo bien rebajado, y el tamaño de las piezas anda entre los 25 y 30 cm. La cantidad de piezas ronda los 10/15 ejemplares por pescador. Los que usan elementos inadecuados no pescan. La variada se limita a bagres de todo tamaño y algunas carpas medianas.

La Paz. Entre Ríos. Semana con pocas salidas, pero continúa bueno el pique, hay algunos cachorros, igualmente no de los portes de la semana pasada, lindos dorados y mucha variada. Se pescó con carnada viva y señuelos, aunque sigue muy bueno para la pesca con mosca. El río sigue bajando, está en los 4,55 mts. el agua clara en los 17° de temperatura.

Santa Elena. Es nota de hoy en nuestra sección de pesca deportiva debido a la buna pesca de otoño que se está dando en el litoral Entrerriano, predominan los dorados con la baja de temperatura.

Concepción del Uruguay. Un destino para tener en cuenta combinando pesca de dorados y descanso muy cerca de Buenos Aires. La pesca de los dorados se logra solo embarcados y con guía, de costa algo de variada.

San Nicolás. Un destino corto y que nos puede dar buena pesca de dorados, hay que salir con guía. De costa algo de variada

Paraná Guazú. Por Luis María Bruno. Atención hay controles de prefectura no hay que olvidar el carnet habilitante, certificado de matrícula, matafuego y balizas, fundamentalmente, mas todos los elementos de seguridad. Embarcados hay poco ingreso de pejerreyes pero de excelentes portes hay que buscarlos gareteando peinando juncales, con estas bajas temperaturas el agua se aclaro bastante e ingreso el pejerrey no es todavía para sacar un cajón pero los primeros ya están y calculo que para este 25 de mayo se podrá dar bien de muelles también, con respecto a la variada de embarcado los portes de los bagres amarillos y blancos son excelentes al igual que la de los paties con pulpitos de lombriz o anguilas. Desde los muelles y costas ya se dieron las primeras capturas de pejerreyes de muy lindo porte, no en cantidad si en realidad, estamos con mucha confianza de que para este próximo fin de semana los rindes sean mucho mejores, de momento hay que caminar mucho todavía y realizar pruebas a distintas distancias y trabajar mucho con las profundidades de las brazoladas, variada bagres y paties en su gran mayoría de muy lindos portes.

Isla Botija / Puerto Constanza. La botija con algunos lindos portes de dorados, variada compuesta por muy lindos bagres y paties, con respecto al pejerrey solo un par por lancha, no subió todavía.

Pasaje Talavera. Estamos en espera del ingreso de los pejerreyes viene tarde esta temporada ya que debería estar a full en esta época del año, si bien se dieron algunas capturas estamos a la espera de su ingreso del cardumen, variada bagres y paties de muy lindos portes.

Isla la Paloma. Muy buenas respuestas de bagres y paties por la zona los que tomas ofrecimientos de pulpitos de lombriz y trozos de anguilas.

Rio Gutiérrez. En la desembocadura del Gutiérrez con el rio Uruguay se dieron las primeras respuestas de lindos pejerreyes de hasta los 500 gramos, comenzando a ingresar a la zona, variada bagres y paties de muy buenos portes.

Paraná Bravo. Muy pocos registros de capturas de pejerreyes pero de portes muy buenos los que rondan de los 500 gramos para arriba pero hasta el fin de semana solo un par por lancha y algunas que no levantaron ninguno. la pesca variada da para bagres amarillos y blancos y paties de muy buenos portes, también ocasionalmente alguna carpa.

Arroyo Brazo Largo. Variada especial para bagres amarillos y blancos de todos los tamaños, pejerrey sin muchas novedades.

Paraná de las Palmas Zona Zarate – Campana.En la zona del i.n.t.a. nuestro amigo y colaborador tomas realizo una excelente pesca de bagres y paties de todos los tamaños esta semana, realizando encarnes con lombriz y tripa de pollo, todavía salen en diversos sectores algunas lindas bogas y carpas.

Canal Alem I y II Sección. Respuesta de bagres amarillos y blancos, los conocidos picuditos y los llamados laguneros o sapo.

Carabelas. Buena respuesta de bagres.

Islas Juncal y Juncalito. Se abrió muy bueno el pique el día lunes por la mañana con un poco mas de viento que el domingo donde estuvo medio planchado los portes de los pejerreyes van de los 300 a los 750 gramos y se lograron unas 40 capturas por lancha.

Rio de la Plata. Zona Sur. Informe de Emir Richardi. Relevamiento semanal de pesca en los diferentes espigones de Ensenada Barragan. Tuvimos durante el transcurso de esta semana los primeros fríos con acompañamientos de buenos volúmenes de agua en esta querida región de Punta Lara, en lo que concierne a la especie pejerrey debemos señalar de que la pesca de la misma sigue muy firme en ambas modalidades, en lo que concierne al Club Universitario tenemos que manifestar que cuando el rio contaba con buen caudal de agua se rescataron pejerreyes medianos y chicos con línea en movimiento y con la propia línea volcadora ,mucho mejor y superior fue la pesca de fondo tanto en el propio morro como del morro hacia la caseta, la calidad muy variada con flecha de plata medianos y chicos, también alguna que otra variada como bagres y paties , en lo que concierne a los espigones Municipalizado y Club Rio de La Plata con el flecha de plata la misma ha sido muy importante en su modalidad de flote con línea en movimiento , pejes medianos y chicos encarnando tanto con mojarra viva como salada, se rescataron también en su modalidad de fondo algunos pocos pejes y bastante variada de piel con bagres blancos y amarillos , no se registraron extracciones de carpas pero si de algunas pocas boguitas tanto con maíz como con masa , en lo que concierne a la pesca en los espigones de la Toma Base Naval en materia de pejerrey sigue viento en popa con pejerreyes extraídos en su modalidad de flote ya sea en contra de la corriente, gareteando y con la propia línea volcadora , la calidad de los mismos en su mayoría medianos ,algunas piezas grandes y chicos, a fondo fue muy importante cuando la marea se encuentra en su modalidad de creciente y muy cerca de la costa entre las columnas 32 a 36 y abundante variada de piel, .En lo que concierne a la pesca de costa en Punta Lara ya sea en las zonas de Carmelita, Arroyo Miguelin y Boca Cerrada ha sido muy importante tanto a flote con líneas volcadoras como de fondo, la calidad de las mismas medianas y chicas.

LAGUNAS

Salada de Madariaga. Mismo panorama de la semana anterior. Tiene demasiada presión de pesca, se hacen largas colas de autos y lanchas para ingresar de todas formas sigue dando buenas cosechas en el arranque de la temporada, La pesca de pejerrey es muy buena, está bien arriba a 20 cm, pero siempre buscando los claros para tirar las boyas y evitar enganches incómodos. Se llega bien a la cuota con pejerreyes de entre 28 y 38 cm, hay que navegar con cuidado si no conocemos la laguna. Hay mucho control, las mejores zonas son las Barrancas de los Loros y las Conchillas. Todavía podemos llegar a encontrar tarariras activas y a fondo bagres grandes. Viene con mucha presión de pesca. Hay que cuidarla. Atentos mosqueros tienen un lindo ámbito para pescar en invierno.

Melincue. Seguramente será nuevamente la laguna de la temporada. Las bajadas son sobre la ruta 90, sale 50 pesos la entrada y hay algunos servicios. De jueves a lunes se puede pescar. Salen pocos pero buenos, se pueden dar piezas de un kilo de peso y en una pesca normal se dan capturas de entre 500 y 800 grs, es una laguna difícil si no hay viento y se complica dar con el pique, la cuota es de 25 piezas por pescador. El pique se da a unos 15 cm de profundidad.

Guamini. Nuestro amigo Jorge Di Biaso estuvo por alla y nos comento que está muy buena la pesca en sus lagunas más importantes, Alsina, Cochico, y Monte a donde ya se dan pejerreyes de todos los tamaños, también se puede desde la costa, tanto de flote como de fondo.

Chásico. Sigue muy buena la pesca de pejerreyes y se dan tamaños excelentes, en pocas horas logramos la cuota así que recomendamos elegir las piezas a extraer y respetar los cupos establecidos, hay controles. Esta a flote, media agua y fondo dependiendo del clima. Las zonas más rendidoras son las clásicas, como la Quebrada del Hacha o la Isla de los Pinos. Elija el pescado a traer.

Gómez. Junín. Se da mayormente mucho pejerrey chico y mediano cuando están las condiciones, que en general es con la laguna planchada o con vientos leves La laguna ya recupero su nivel con las últimas lluvias y esta para probarla. Estos últimos días se dieron excelentes portes con la baja de temperatura.

Altos Verdes. Esta con pejerreyes y de buenos tamaños, se vienen dando portes llamativos, hay que buscarlos, no se regalan pero se ya se dan bien cuando esta oxigenada el agua, si se plancha se complica, hay que garetear con boyas blancas, o verdes preferentemente encarnando con mojarra o filet.

Chis-Chis. Tiene pejerreyes de todos los tamaños, pero con el cambio de clima se dan pocos y de buen tamaño, muchos que llegan a los 40 cm o lo superan, gareteando y pescando alejado de la embarcación están los mejores piques.

Tablillas. Similar panorama a su hermana Chis Chis, hay que buscar los pejerreyes bien arriba. Ya se dan algunos de 40 cm solo que parece ser que el pejerrey se acerco más a las costas y lugares con juncos.

El Burro. Se dan pocos pejerreyes, pero gareteando se logra una continuidad en el pique, de fondo algunas carpas y bagres. Trabajando es una alternativa.

La Boca. Ex San Lorenzo. Tiene pejerrey hay que dar con las condiciones para lograr la pesca esperada, se dan muy buenos tamaños y se logra la cuota. Eso si recomendamos llevar permisos y no hacer extracciones por demás los van a controlar. Esta excelente

Adela. Otra de las del corredor de ruta 2 que puede dar buenos pejerreyes y esta con panorama similar a su vecina Chis Chis, el detalle esta en buscarlos en las zonas más bajas, una pesca sutil pero qu puede dar buenos resultados.

Los Horcones. Embarcados damos con pejerreyes de hasta 35 cm a flote, si probamos de costa bajan un poco los tamaños. Están entre los 30 y 60 cm de profundidad, buena.

Salada de Monasterio. Una laguna a la cual hay que tener en cuenta el clima antes de ir por las lluvias. Hay que garetear lentamente por el centro del espejo para lograr los mejores piques, brazoladas de unos 20cm.

Vitel. Linda para probar el fin de semana largo, llevar equipos sutiles y boyas chicas, tiene mucho pejerrey mediano y chico para devolver.

Chascomus. De costa o embarcados logramos pejerreyes de medida, medianos y chicos pero entretenido, mucho para devolver, hay que usar boyas y anzuelos chicos para no errar la clavada.

Las Barrancas. Esta con muy buenos pejerreyes que van de los 35 hasta los 40cm, a flote y se lo encuentra tanto gareteando como anclados en distintos puntos de la laguna, recomendable para una pesca de fin de semana.

Lobos. Por ahora nada de pejerreyes, seguramente habrá que resembrarla para que vuelva a atesorar esta especie como antaño. Solo se da una modesta pesca de fondo con bagres y carpas. Esta subiendo fuertemente el nivel del agua.