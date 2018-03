Los cordobeses tienen con este triunfo 38 puntos, y siguen sólidos en la segunda colocación detrás de Boca (43), en tanto que los tucumanos, que presentaron un equipo alternativo porque deberán jugar entre semana por Copa Libertadores, quedan en mitad de tabla con 25 unidades.

No se habían logrado acomodar en el terreno de juego los equipos y los tucumanos abrieron el marcador con una pelota que llegó desde la izquierda y en el rebote Rodrigo Aliendro remató junto al palo izquierdo de Guido Herrera que nada pudo hacer para evitar el 1 a 0, aunque a punto estuvo Hernán Mastrángelo de anular el a instancias del juez de línea Sergio Viola había observado una posición adelantada.

Después de la polémica por el gol que abrió el marcador se fue expulsado el DT de Talleres, Frank Kudelka, y los jugadores entraron en un desconcierto que se extendió por todo el primer tiempo, y solo pudo generar una opción de gol, que fue en los pies de Ramírez, pero respondió bien Augusto Batalla y sacó el peligro de su arco.

Luego tuvieron sus chances Alejandro Melo y Leandro Díaz para poder aumentar para el ‘Decano’ pero no definieron bien.

El mérito de los tucumanos pasaba por el buen trabajo de presión sobre los laterales de Talleres, que no pudieron pasar con tranquilidad al ataque, y al cortarse ese circuito el equipo careció de alternativas.

Cambió por completo el trámite en el complemento, el ingreso de Aldo Araujo por Fernando Godoy le dio otro aire a la creación del juego del local, y así comenzaron a aparecer los espacios, porque el ingresado jugador manejó los hilos en el medio para que pudieran subir con más libertad los laterales Leonardo Godoy y Lucas Olaza.

De tanto ir la ‘T’ alcanzó la igualdad cuando escaló por el centro Ramírez y habilitó en profundidad a Olaza, que llegó al fondo por el sector izquierdo y tocó atrás con un preciso pase para el ingreso de Arias, que había ingresado minutos antes, quien con un suave toque cruzado venció la resistencia de Batalla, que antes había sacado un par de tiros importantes, pero en ésta no pudo evitar la caída de su valla.

La convicción fue lo que llevó a los cordobeses a ponerse en ventaja, con un nivel muy superior al mostrado en el primer tiempo, siguió con toda buscando el arco rival y con una pelota parada enviada por Olaza, la pelota le quedó a Quintana luego de un fallido remate de Araujo, y el calvo defensor anotó desde la puerta del área chica el 2 a 1.

Se fue expulsado Francisco Grahl en la visita y parecía todo a pedir de la ‘T’, pero los de Ricardo Zielinski tuvieron la actitud de seguir buscando y tuvieron en los pies del ingresado Ismael Sosa la igualdad, pero le ahogaron el grito entre Herrera y el incansable Pablo Guiñazú, para despejar una pelota que terminaría en el tercer tanto ‘albiazul’.



Los cordobeses volverán a ser locales el próximo sábado 17 cuando reciban en el mismo estadio a Defensa y Justicia.



Síntesis



Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Lucas Olaza; Pablo Guiñazú, Fernando Godoy y Juan Ramírez; Matías Pisano, Joao Rojas y Santiago Silva. DT: Frank Kudelka.

Atlético Tucumán: Augusto Batalla; Guillermo Acosta, Jonathan Cabral, Andrés Lamas y Gabriel Risso Patrón; Alejandro Melo, Rodrigo Aliendro, Nery Leyes y Gervasio Núñez; Leandro Díaz y Hernán Hechalar. DT: Ricardo Zielinski.



Goles: en el primer tiempo: 9m. Aliendro (AT). En el segundo tiempo: 29m. Arias (T), 35m. Quintana (T), 45m. Ramírez (T).

Cambios: en el segundo tiempo: al comenzar Aldo Araujo por F. Godoy (T); 11m. Francisco Grahl por Aliendro (AT); 18m. Juniors Arias por Pisano (T); 27m. Favio Álvarez por Melo (AT); 38m. Ismael Sosa por Hechalar (AT); 40m. Nicolás Giménez por Silva (T);

Incidencias en el segundo tiempo: 42m. expulsado Grahl (AT).

Amonestados: F. Godoy (T). Leyes, Grahl (AT).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Cancha: Estadio Mario Alberto Kempes.