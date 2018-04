Talleres venció esta tarde a Gimnasia de La Plata 2 a 0, en partido de la 24 fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), cortando una racha de tres derrotas seguidas.



Los goles de los Albiazules fueron anotados por Aldo Araujo a los 16 minutos y Junior Arias a los 44, ambos del segundo tiempo.



Con esta victoria la ’T’ acumula 44 puntos, quedando a seis del líder Boca, ubicándose transitoriamente en el tercer puesto tras los Xeneizes y el escolta Godoy Cruz (46), que aún no jugaron en esta fecha.



En tanto que Gimnasia cayó por sexta vez consecutiva, en una mala campaña que lo ubica en la 23ra posición con 22 unidades.



En la calurosa tarde cordobesa hubo dominio inicial de Gimnasia, que con decisión se fue sobre la ultima línea de Talleres, generando dos tiros de esquina en los cinco minutos de ese arranque.



No obstante el equipo cordobés reaccionó y comenzó a avanzar en terreno visitante, por las buenas tareas de Juan Ramírez y Joao Rojas, igualando en cantidad de córners e inquietando a la defensa del Lobo.



De contragolpe, Gimnasia llegó al área albiazul con una buena jugada que concluyó con un remate de Brahiam Aleman, pero que fue devuelto al pegarle en el cuerpo a su compañero Nicolás Contín.



Con predominio de Talleres, a los 32 minutos, tras un tiro libre de Cristian Ojeda la cabeza de Quintana desvió la pelota que fue devuelta por el palo derecho del arco de Martín Arias, en la ocasión más favorable para convertir en lo que iba del juego.



Los ataques de los locales se sucedieron con dos llegadas de Ramirez y dos fuertes remates de Lucas Olaza que no se concretaron por acertadas tapadas del golero platense, que se convertía en la figura de su equipo.



El final del primer tiempo se cerró sin goles, con el local como el más ambicioso y generador de acciones claras para convertir, pero las atajadas de Arias y disparos desviados le impidieron irse al descanso en ventaja.



El segundo tiempo fue una continuidad del predominio de los cordobeses, que no acertaban en la definición, mientras Gimnasia agrupaba más hombres en defensa.



De tanto ir, llegó el gol de Talleres, con una palomita de Aldo Araujo, conectando un pase de Ramírez, que había tomado el rebote dado por Martín Arias, que interceptó la entrada de Santiago Silva.



En la siguiente acción el ingresado Ezequiel Bonifacio obligó a la estirada del arquero Guido Herrera que desvió al corner el remate del jugador platense que podría haber sido el empate.



El dominio de Talleres era abrumador y sumó su segundo tanto a un minuto del final, a través de Junior Arias, recibiendo de Rojas en dudosa posición, avanzando en solitario y dejando en el camino al buen arquero visitante, para que los cordobeses volvieran al triunfo luego de tres contrastes seguidos.



En la próxima jornada, Talleres visitará a Unión y Gimnasia buscará salir de la mala racha en La Plata y nada menos que ante el líder del certamen, Boca.

Síntesis

Talleres: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Lucas Olaza; Cristian Ojeda, Pablo Guiñazú y Juan Ramírez; Aldo Araujo, Santiago Silva y Joao Rojas. DT: Frank Kudelka.



Gimnasia: Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Manuel Guanini, Maximiliano Coronel y Matías Melluso; Eric Ramírez, Fabián Rinaudo y Lorenzo Faravelli; Brahian Aleman; Franco Niell y Nicolás Contín, DT: Facundo Sava.

Goles en el segundo tiempo: 16m. A. Araujo (T) y 44m (T).

Cambios en el segundo tiempo: al comenzar Ezequiel Bonifacio por E. Ramírez (G) y Nicolás Colazo por N. Contín (G); 11m. Junior Arias por C. Ojeda; 25m. Fernando Godoy por S. Silva (T); 30m. Facundo Pereyra por B. Alemán (G); 32m. Mauro Ortiz por A. Araujo (T).

Amonestado: M. Melluso (G).

Árbitro: Fernando Echenique.

Cancha: Estadio Mario Kempes.