Talleres de Córdoba y Huracán igualaron esta noche 0 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes ante unas 40.000 personas en encuentro de la 26ta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), quedando ambos transitoriamente en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2019, cuando resta una fecha por disputar.Los cordobeses, con 45 puntos, comparten ahora la quinta colocación con Independiente (un partido menos) y deberán ganar la próxima fecha en Bahía Blanca ante el descendido Olimpo y esperar que le favorezcan otros resultados para poder acceder a la máxima competencia del continente, de lo contrario ya se aseguraron un lugar en la Sudamericana.Mejor posicionados quedaron los visitantes, cuartos con 47 unidades, aunque tienen que recibir a Boca en la fecha decisiva y su participación en la Libertadores 2019 aún no está asegurada.Intenso fue el inicio del encuentro, con ambos equipos decididos a buscar el arco rival, con un terreno de juego rápido, húmedo por las constantes lluvias que caen en la provincia de Córdoba desde hace varios días.En ese ida y vuelta se destacabancon sus proyecciones por derecha en el local y en la visita erael autor de las mejores acciones, aunque ninguno generaba chances claras de gol.De a poco Talleres se adueñaba del balón, y mostraba otros argumentos por izquierda con la velocidad de, que no terminaba con claridad los avances, aunque el primer disparo al arco fue de Huracán con el remate de, con poco ángulo, que exigió una gran respuesta del arqueroOtra chance tuvo el visitante en los pies de, pero el volante definió mal cruzando su remate cerca del palo derecho del arco de Herrera, mientras el local mermaba en su rendimiento hacia final del primer tiempo.El complemento vio nuevamente el dominio del conjunto dirigido por, y con los ingresos debuscaba encontrar esa claridad que le faltaba en los metros finales para vulnerar el arco de, que en esa segunda mitad comenzó a tener más trabajo. Por su parte,mandó a la cancha apara tratar de aprovechar con su velocidad alguna contra.Las variantes le dieron otra dinámica al juego, con un elenco visitante que se acomodaba con el empate y con Talleres que se quedaba solo en el intento, porque a pesar de llenar de gente la ofensiva, no tenía variantes para desnivelar, a pesar de tres buenas intervenciones de Díaz ante el ingresado Araujo, que no definió bien las claras chances que dispuso. También Herrera tuvo que responder ante un complicado disparo de Silva desde afuera del área.Con varios hombres extenuados, Talleres lo buscó por todos los medios, y hasta el defensor central Carlos Quintana terminó jugando como centrodelantero, pero no llegó el esperado tanto y el albiazul se despidió con un empate ante su gente tras una muy buena campaña, en un juego que también podría ser el último como local del DT Kudelka, quien no aseguró su continuidad en el cargo.

Síntesis

Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Javier Gandolfi, Carlos Quintana e Ian Escobar; Fernando Godoy, Pablo Guiñazú y Juan Ramírez; Mauro Ortiz, Junior Arias y Joao Rojas. DT: Frank Kudelka.



Huracán: Marcos Díaz; Carlos Araujo, Saúl Salcedo, Martín Nervo y Pablo Álvarez; Mauro Bogado, Adrián Calello e Israel Damonte; Nicolás Silva; Ignacio Pussetto y Diego Mendoza. DT: Gustavo Alfaro.

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Aldo Araujo por Ortiz (H); 22m. Santiago Silva por Rojas (T); 24m. Andrés Chávez por Mendoza (H); 35m. Alexis Messidoro por Ramírez (T); 38m. Cristian Chimino por Bogado (H); 43m. Fernando Coniglio por Silva (H).

Amonestados: Rojas, L. Godoy (T). Salcedo, Pusseto, Araujo, Callelo, Bogado (H).

Árbitro: Mauro Vigliano.

Cancha: Mario Alberto Kempes, de Córdoba.