Con este resultado, Temperley llega a los 20 puntos y Chacarita se queda en 18, aunque ambos jugarán la temporada que viene en la Primera B Nacional.

El "Gasolero" se alineó con muchos jóvenes pensando en lo que será el torneo que viene en la segunda categoría y con ellos se impuso cómodamente ante un deslucido "Funebrero", que acumuló su tercera caída en fila.

Temperley pegó de entrada cuando aprovechó una falla en la salida del arquero Pedro Fernández desde los pies de Santiago Giordana y la definición de Lucas Delgado, quien marcó su primer gol en la máxima categoría.

Por su lado, Chacarita no reaccionó ante el revés tempranero y mostró las mismas falencias que lo llevaron a descender, por lo que no extrañó que tras otro grave error de Fernández y Germán Ré en el fondo llegase el segundo de la visita por un anticipo de Giordana.

Los conducidos por Gastón Esmerado salieron ordenados en el complemento y con la misión de mantener la buena ventaja establecida. La doble línea de cuatro se volvió aún más rígida desde la expulsión de Delgado y como consecuencia el dueño de casa apeló al pelotazo para pasar rápido la resistencia "gasolera".

Sin embargo, Chacarita, que tuvo algunas intermitencias ofensivas cada vez que Matías Rodríguez pidió la pelota, consiguió quebrar la resistencia a través de Federico Rosso, pero el tiempo no le permitió pasar del descuento y cayó por sexta vez en su casa en lo que va del certamen.

En la siguiente jornada, Chacarita visitará a Banfield y Temperley recibirá a Patronato de Paraná.



Síntesis



Chacarita: Pedro Fernández; Federico Rosso, Nahuel Menéndez, Gabriel Lazarte y Germán Ré; Juan Imbert, Juan Álvarez, Yefri Reyes y Federico Vismara; Matías Rodríguez y Elías Alderete. DT: Sebastián Pena.



Temperley: Leandro De Bórtoli; Marcos Pinto, Nicolás Demartini, Gastón Aguirre y Agustín Sosa; Leonardo Di Lorenzo, Darío Salina, Matías Orihuela y Ezequiel Montagna; Santiago Giordana y Lucas Delgado. DT: Gastón Esmerado.



Goles: en el primer tiempo: 4m. Delgado (T) y 40m. Giordana (T). En el segundo 39m. Rosso (C).

Cambios en el segundo tiempo: Antes de comenzar, Joaquín Ibáñez por Álvarez (C) y Lucas Lescano por Reyes (C), 7m. Mathias Villasanti por Di Lorenzo (T), 28m. Tomás Segovia por Lazarte (C), 32m. Franco Sosa por Giordana (T) y 40m. Rodrigo De Ciancio por Montagna (T).

Amonestados: Lescano (C). Orihuela, Pinto y Montagna (T).

Incidencias en el segundo tiempo: 25m. Lucas Delgando (T) se fue expulsado por roja directa.

Árbitro: Maximiliano Rodríguez.

Estadio: Chacarita.