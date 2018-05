#BocaCampeónPorTNTSports | Carlos Tévez: "Fuimos los mejores durante todo el año. No conozco un sólo campeón que no haya sufrido". pic.twitter.com/G7TPfH9w4N — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 10 de mayo de 2018

El delantero de Boca Carlos Tevez confesó que no hay nada "más lindo" que ser campeón con esos colores tras conseguir el segundo título consecutivo en el torneo argentino.

"No hay nada más lindo que ser campeón con Boca. Es una alegría muy grande para todos", comentó el futbolista nacido en Fuerte Apache.

"Nos merecíamos el título porque fuimos los mejores toda la temporada", justificó.

Además, Tevez contó: "Nosotros sabemos sufrir, a veces jugamos bien y otras veces no, a diferencia del resto de los equipos".

Tevez regresó en el último mercado de pases al "Xeneize" luego de un mal año en el fútbol chino pero su calidad no se vio reflejada a lo largo del semestre, al punto que salió reemplazado en los últimos partidos. "En lo personal sé que tengo que mejorar, no me interesa salir. Solamente quería volver a ser campeón con este club", reconoció.

Finalmente, Tevez dijo: "No nos faltó personalidad, siempre tratamos de hacer lo mejor para esta camiseta, obviamente el resultado en su momento con River no fue lo esperado pero acá estamos festejando".

De esta manera, Tevez festejó su cuarto certamen local (Apertura 2003, Primera División 2015, 2016-2017 y Superliga Argentina de Fútbol 2017-2018) y además tiene en su palmarés la Copa Libertadores de América (2003), Copa Sudamericana (2004), Copa Intercontinental (2003) y Copa Argentina (2015).